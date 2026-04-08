Estos daños se cifran principalmente en infraestructuras y en el medio natural

El Cabildo de Tenerife ha calculado de forma provisional que el paso de la borrasca ‘Therese’ por la isla dejó unos daños de unos 33,3 millones de euros, principalmente en infraestructuras y en el medio natural.

El Cabildo de Tenerife cifra en 33,3 millones los daños de la borrasca ‘Therese’/ Archivo RTVC

El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, recalcó en rueda de prensa que se trata de una estimación inicial y que, probablemente, en los próximos días aumentará, pues faltan seis ayuntamientos por remitir su relación de daños, de los cuales solo La Guancha y El Sauzal han decidido no pedir fondos del Estado.

Ruano hizo hincapié en el escaso margen que han tenido para hacer recuento de daños -«menos tiempo del que duró la borrasca»-, y en que en esa cifra se incluyen carreteras e infraestructuras del medio natural gestionadas por el Cabildo (17,7 millones), y aquellas de titularidad municipal (15,6 millones).

Evaluación de daños

En la relación de daños se incluyen carreteras, pistas, senderos y «pequeñas infraestructuras» en el Parque Nacional del Teide, así como mobiliario urbano, muros, reasfaltados, socavones y falsos techos. La evaluación de los daños en los centros escolares corresponde al Gobierno de Canarias.

El vicepresidente segundo hizo hincapié en que los dos reales decretos que rigen la declaración de zona gravemente afectada, antes conocida como zona catastrófica, establecen que solo determinadas obras recibirán financiación estatal: aquellas con carácter de urgencia y ejecutadas por terceras empresas.

Por otro lado, Ruano también pronosticó que «lo más probable» es que la administración estatal no acabe cubriendo el 50% del coste de estos trabajos.

En todo caso, indicó que este martes la Subdelegación del Gobierno trasladó al Cabildo un escrito en el que fija de plazo hasta el 27 de abril para afinar mejor en la cuantificación de daños conforme a unos modelos facilitados por la administración estatal.