El Cabildo de Tenerife impulsa la construcción de 27 viviendas en el municipio de Los Realejos con un presupuesto que asciende a 6.227.536,31 euros, que incluyen la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la dirección facultativa.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, visitó recientemente el solar donde se edificarán estas 27 viviendas, junto al alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (c), en una visita a un solar donde se construirán 27 viviendas públicas en Los Realejos

Acceso a la vivienda

Durante la visita, Afonso señaló que se trata de un «nuevo paso» en la promoción de vivienda pública en Tenerife. Un «compromiso» que se ha adquirido desde el Cabildo para «dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los tinerfeños, como es el acceso a la vivienda».

Lope Afonso destacó, además, que se ejecutará un nuevo equipamiento que va a «ofrecer soluciones» a muchas familias del norte, particularmente del municipio de Los Realejos. Manifestó la «voluntad firme de seguir avanzando para paliar los problemas de acceso a la vivienda de los tinerfeños, estando presentes en cada rincón de la isla para apoyar, desde el punto de vista habitacional, a los municipios».

Por su parte, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, apuntó que «el Ayuntamiento de Los Realejos puso recientemente a disposición esta parcela propia en la zona de Los Barros para facilitar que Cabildo e ICAVI conveniaran en ella la construcción de 27 viviendas de promoción pública para el municipio, un proyecto cuyos trabajos previos sobre el terreno ya están iniciados, lo que supone toda una satisfacción para este consistorio y, desde luego, para los vecinos, que son quienes necesitan de estos recursos habitacionales».

Igualmente agregó que van «todos a una para dar respuesta a una de las problemáticas más importantes que hay en Tenerife y también particularmente en esta localidad, como es la dotación de vivienda».

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, explicó que «esta actuación se enmarca en el convenio que el Cabildo ha suscrito con el Gobierno de Canarias, que supone una inversión global que supera los 59 millones de euros destinados a la construcción de vivienda pública de alquiler asequible en diferentes municipios de la isla, entre ellos, Los Realejos».