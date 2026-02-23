Arranca este martes en la Universidad de La Laguna con siete acciones formativas gratuitas que incluyen la prevención del suicidio, las adicciones y el cáncer

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes la segunda edición de la ‘Escuela Preventiva’. Este proyecto regresa en 2026 ampliando su programación y estableciendo como una de sus líneas prioritarias el cuidado de la salud mental, especialmente entre la población joven.

Presentación de la segunda edición de la Escuela Preventiva del Cabildo de Tenerife REMITIDA / HANDOUT por JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

La iniciativa pondrá también el foco en otras áreas clave como la prevención del cáncer o la detección precoz de enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes.

Juan Acosta, consejero insular del área, ha destacado que invertir en formación preventiva equivale a invertir en salud pública y en futuro, reduciendo así el sufrimiento y los costes sanitarios a largo plazo.

Un programa integral que arranca en la Universidad

La actividad comenzará este mismo martes en la Universidad de La Laguna (ULL) con un taller específico dirigido al alumnado. Esta primera sesión se centrará en la promoción de la salud mental en el ámbito universitario, abordando uno de los grandes retos actuales de la juventud.

A lo largo del año, el programa desarrollará cinco talleres especializados y dos jornadas de gran formato. Entre las temáticas que se tratarán figuran la prevención del suicidio, las adicciones a sustancias, el acoso escolar y su vínculo con la salud mental, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual y su relación con el consumo de pornografía.

Estas formaciones tendrán un carácter práctico y ofrecerán herramientas aplicables tanto para profesionales del sector sanitario, educativo y social, como para la ciudadanía interesada.

Alianza institucional y acreditación oficial

El director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), José Montelongo, ha valorado la sólida colaboración con el Cabildo. Montelongo ha subrayado que este itinerario no solo busca informar, sino transformar hábitos y fortalecer a la comunidad desde una perspectiva integral.

Todas las actividades ofertadas son gratuitas y cuentan con acreditación oficial por parte del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de la Salud, garantizando así el rigor académico de las sesiones.

Éxito de participación y registro

Las dos jornadas insulares previstas, centradas en oncología y enfermedades emergentes, esperan congregar a más de 1.000 personas. Esta segunda edición llega avalada por el éxito del año anterior, que contó con más de 2.500 asistentes presenciales y obtuvo una valoración de sobresaliente por parte de los usuarios.

Las inscripciones para participar en las nuevas acciones formativas deben formalizarse exclusivamente a través de la página web oficial de la ESSSCAN.