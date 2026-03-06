La ayuda de cuota cero para quienes iniciaron su actividad en 2025 tendrá un presupuesto de 3,3 millones y podrá solicitarse hasta octubre según publica el BOC

Canarias abre desde el lunes la solicitud de la cuota cero para nuevos autónomos. Gobierno de Canarias

Los autónomos de Canarias que iniciaron su actividad por primera vez en 2025 podrán solicitar desde este lunes la ayuda de la cuota cero.

La convocatoria se publicó este viernes en el Boletín Oficial de Canarias y permanecerá abierta hasta octubre. El presupuesto destinado a esta medida asciende a 3,3 millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, explicó que se trata de una iniciativa consolidada que estimula el emprendimiento.

Plan Respaldo al Autónomo

Cerca de 7.000 autónomos se han beneficiado de la ayuda desde su creación y solo en 2024 fueron 3.620 las solicitudes atendidas.

Además, esta medida se complementa con el Plan Respaldo al Autónomo, que incluye el Programa Concilia para la conciliación familiar, el +Uno5 que bonifica la contratación del primer empleado mayor de 52 años. Ayudas a préstamos y reducción de cuotas de seguridad social en casos de incapacidad temporal.

El objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor y la actividad económica en el archipiélago.