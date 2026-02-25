Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento coordinan la tramitación de una balsa de riego agrícola con capacidad de hasta 95.000 metros cúbicos

El Gobierno de Canarias ha mantenido este 25 de febrero una reunión con el Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento para agilizar los trámites de las obras de la nueva balsa de riego agrícola en El Pinar.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, visitó junto al presidente insular, Alpidio Armas, y la vicepresidenta, Ana González, los terrenos donde se ubicará la infraestructura, que tendrá una capacidad estimada de entre 85.000 y 95.000 metros cúbicos.

Además, durante el encuentro, en el que también participaron técnicos de TRAGSA y del Consejo Insular de Aguas, se avanzó en la redacción del proyecto, ya encargada a TRAGSATEC y con partida económica prevista para iniciar su ejecución este mismo año.

Canarias acelera la construcción de la balsa de riego de El Pinar

Refuerzo de los recursos hídricos

La instalación, situada en la zona de Las Rosas, contará con impermeabilización mediante lámina de PVC y obras complementarias como sistemas de drenaje, control de caudales, accesos, iluminación y vallado. Además, esta actuación se suma a otras medidas para reforzar los recursos hídricos de la isla y modernizar las redes de riego existentes.

La ubicación definitiva fue seleccionada tras estudiar cinco alternativas, atendiendo a criterios ambientales y agrícolas. Además, según los datos técnicos, permitirá abastecer el 94,92% de la superficie potencial de la zona, lo que equivale a 3.310 parcelas.

El emplazamiento presenta escasa pendiente, acceso directo desde la HI-4 y proximidad a la red de riego de Hoya de los Roques, factores que facilitarán la ejecución de las obras y optimizarán su integración en el entorno.