Cabildos y ayuntamientos despliegan un amplio programa de actividades, charlas y medidas de protección durante todo el mes de marzo

De cara a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las distintas instituciones de Canarias ya han comenzado a presentar sus campañas oficiales. Los cabildos y ayuntamientos de las islas preparan multitud de actos culturales y propuestas sociales para las próximas semanas.

Vídeo RTVC

Las mujeres solicitan más del 80 % de las excedencias laborales para el cuidado de menores en el archipiélago. El objetivo principal de todas estas iniciativas es poner en valor y reivindicar el papel fundamental que desempeña la mujer en la sociedad actual.

A pesar de los innegables avances logrados en materia de igualdad durante los últimos años, las cifras oficiales demuestran que la brecha de género sigue siendo una realidad palpable.

El peso desigual de los cuidados

La directora de Igualdad, Patricia León, ha puesto sobre la mesa un dato que refleja fielmente esta desigualdad persistente en el ámbito laboral y familiar. En Canarias, el 80,62 % del total de las excedencias laborales que se solicitan para el cuidado de hijos e hijas corresponden a mujeres.

Ante esta contundente cifra, el Cabildo de Tenerife ha decidido centrar su campaña del 8M en lanzar un mensaje claro y directo a la ciudadanía. La corporación insular hace un llamamiento urgente para repartir de forma equitativa los cuidados y las tareas del hogar.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha lamentado esa enorme carga de responsabilidades que siguen llevando las mujeres sobre sus hombros, asumiendo mayoritariamente el cuidado tanto de las personas mayores como de los menores.

Concienciación desde los municipios

Para tratar de revertir esta situación, las administraciones locales llenarán este mes de marzo con numerosas charlas y actividades de concienciación dirigidas a toda la población. En la isla de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna se ha sumado a esta reivindicación social con un completo programa de actos.

El concejal de Igualdad del municipio, Dailos González, ha destacado la necesidad vital de seguir avanzando hacia una convivencia más justa.

González ha subrayado la importancia de construir una sociedad verdaderamente igualitaria en la que la mujer ocupe, de manera efectiva, el papel que se merece.

Espacios de protección en La Gomera

Por su parte, en la isla de La Gomera ya han comenzado a implantarse algunas medidas de protección ciudadana en el marco de esta señalada fecha. Destaca especialmente la iniciativa «Punto Seguro«, un proyecto puesto en marcha recientemente en el municipio de Alajeró.

A través de esta red, diversos comercios y colectivos locales colaboran de forma activa para ofrecer espacios de protección frente a cualquier situación de vulnerabilidad. El primer teniente de alcalde de Alajeró, Nicolás Rodríguez, ha explicado que tanto los establecimientos comerciales como los taxis actúan como puntos seguros los vecinos.

Todas estas propuestas institucionales, abiertas siempre a la participación de la ciudadanía, se irán desarrollando de manera continuada a lo largo de todo el mes de marzo.