Canarias cierra la primera fase del ‘Plan Renove’ de electrodomésticos con 2.751 bonos por casi 450.000 euros

El plan cuenta actualmente con 213 establecimientos adheridos en las islas y durante la primera fase ya se han realizado cerca de 1.000 compras con bono en los comercios participantes

El Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias ha cerrado su primera fase con 24.012 personas registradas y 2.751 bonos aprobados, por un importe conjunto de 449.770 euros. A estas cifras se añaden 1.736 bonos pendientes de resolución, que representan otros 436.980 euros y reflejan el importante volumen de solicitudes tramitadas durante la primera semana de funcionamiento del programa.

Cartel del plan renove de electrodomésticos en Canarias / Gobierno de Canarias

Para la segunda remesa, que se activará el 1 de octubre, el ‘Plan Renove’ repartirá el resto de fondos hasta completar el total de 1,6 millones de euros destinados directamente a los bonos, con 800.000 euros en cada provincia y repartidos por cada isla.

La iniciativa, subvencionada por el Gobierno de Canarias y gestionada por Femete y Femepa, también está recibiendo una destacada acogida por parte del sector comercial.

El ‘Plan Renove’ cuenta actualmente con 213 establecimientos adheridos en las islas y durante la primera fase ya se han realizado cerca de 1.000 compras con bono en los comercios participantes.

Apoyo a la economía familiar

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Dominguez, señala en una nota que «la economía no puede quedarse en las grandes cifras, tiene que notarse también en el día a día de las familias, el ‘Plan Renove’ responde a esta idea, convierte la decisión del Gobierno en apoyo concreto para la economía familiar«.

En esa línea indica que «cada bono aprobado no solo reduce la factura de la luz de un hogar canario, sino que activa compras en nuestros comercios y contribuye a modernizar el parque de electrodomésticos del archipiélago».

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destaca que la respuesta ciudadana demuestra que la transición energética también se construye desde los hogares y desde las decisiones que se toman cada día.

Interés de la ciudadanía por la eficiencia energética

«Queríamos que la ciudadanía pudiera participar de forma directa en la descarbonización de Canarias y estos primeros datos nos demuestran que existe un interés enorme por hacerlo», señala Zapata, quien recuerda que «sustituir un electrodoméstico antiguo por uno más eficiente significa consumir menos energía y, por tanto, ayudar a reducir la factura de los hogares a la vez que reducimos nuestro impacto ambiental».

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, entiende que «estos datos demuestran el enorme interés de la ciudadanía por mejorar la eficiencia energética de sus hogares y confirman la capacidad de respuesta del comercio canario».

A su juicio, «la elevada demanda también exige un importante esfuerzo de gestión y atención, que estamos desarrollando junto a Femepa para facilitar el acceso a las ayudas y garantizar el correcto funcionamiento del programa en todas las islas».

Casi 1.000 operaciones

Al mismo tiempo, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez Marcelo, resalta que «las cerca de 1.000 operaciones formalizadas en la primera fase muestran la implicación del tejido comercial canario, la segunda remesa permitirá dar continuidad a este impulso y ampliar sus efectos sobre la actividad económica local».

Tras la finalización de esta primera fase, el próximo hito del programa será la apertura de una segunda remesa de bonos, prevista para el 1 de octubre de 2026, que permitirá continuar atendiendo la demanda de solicitudes de ayuda de este ‘Plan Renove de Electrodomésticos de Canarias’ hasta agotar los 1,6 millones de euros en bonos, 800.000 en cada provincia y repartidos por cada isla.

El ‘Plan Renove’ tiene como objetivo incentivar la sustitución de electrodomésticos por equipos más eficientes.

De este modo, favorece la reducción del consumo energético de los hogares y contribuye a dinamizar la actividad económica de los establecimientos comerciales adheridos.