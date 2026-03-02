La ‘Estrategia Canarias-África’ tiene por objetivo la coordinación y beneficio mutuo

Fernando Clavijo durante la presentación de la Estrategia Canarias África.

El Gobierno de Canarias ha elaborado su primera estrategia para trabajar y cooperar en el continente africano, con la colaboración de más de 100 actores de la comunidad, entre los que figuran empresarios, ONG y las universidades públicas, según ha informado este lunes su presidente, Fernando Clavijo.

Clavijo ha destacado que esta ‘Estrategia Canarias-África’ busca lograr una coordinación y beneficio mutuo entre el archipiélago y el continente africano ante el crecimiento que experimentarán los países de la zona los próximos años, con un aumento del PIB por encima de los dos dígitos y de población que se calcula que llegará a los casi 2.500 millones en 2050, según la ONU.

La estrategia contiene 70 líneas de actuación en cinco ejes que se centran en el marco institucional, económico, científico–educativo, cultural y de cooperación territorial, con el fin de diseñar soluciones compartidas y un desarrollo conjunto con el continente africano, que cuente con seguridad jurídica, ha explicado Clavijo.

Una referencia de España y Europa para África

Se trata de situar a Canarias como una referencia de España y Europa para África y un ‘hub’, centro de operaciones, en el Atlántico, ha añadido.

Las islas tienen que aprovechar «su enorme oportunidad» de su proximidad al continente y pueden aportar conocimiento y paralelamente beneficiarse del crecimiento de África, ha insistido Clavijo. Ha remarcado el hecho de que se trata de la primera vez que se diseña una planificación para identificar las líneas de acción que conciten el interés de ambas partes.

El fortalecimiento de la cooperación permitirá generar nuevas oportunidades económicas y sociales, pero desde un espacio de crecimiento sostenible que aporte soluciones conjuntas a retos comunes para lograr estabilidad y prosperidad, y todo ello con la implicación de los sectores públicos y privados, ha señalado.

Se trata de crear un sistema dinámico de coordinación interinstitucional y con la participación de múltiples actores, para asegurar coherencia en las políticas públicas y la implicación de distintos agentes, ha abundado.

Objetivos prioritarios

Entre los objetivos prioritarios de la estrategia figura reforzar la cooperación territorial y de vecindad y, con el apoyo de la Unión Europea, aumentar la cooperación en innovación, competitividad, desarrollo sostenible, eficiencia energética, y economía verde, azul y circular.

Y ello supondrá una oportunidad para diversificar la economía canaria y promover la internacionalización de las empresas en África, a la vez que impulsar acciones que generen beneficio mutuo en sectores como el turismo, la tecnología, la pesca o las energías renovables, ha destacado Clavijo.

El director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Padilla, ha manifestado que esta hoja de ruta, que se elabora con la amplia experiencia de la relación que se han mantenido las islas con el continente vecino, permite ordenar la acción del Ejecutivo canario que concentra su foco en los países más próximos.

El presidente ha efectuado varios viajes, el último a Marruecos hace un mes para impulsar esta estrategia en la que se lleva trabajando desde hace un año, ha recordado Clavijo, quien la ha presentado este lunes en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. Su director, José Segura, ha mostrado su satisfacción por la elaboración de esta estrategia y también ha valorado el acierto de haber situado la institución que en las islas, donde ya lleva 20 años que han «justificado» el acierto de su creación.