La delegación canaria se proclamó campeona absoluta del prestigioso torneo cosechando 12 medallas (4 oros, 3 platas y 5 bronces)

Canarias domina en la 26ª Supercopa de España-Memorial Santiago Ojeda de Judo con 12 medallas / Rayco Tacoronte

La 26ª edición de la Supercopa de España Junior-Memorial Santiago Ojeda de judo se celebró, con éxito de participación y afluencia de espectadores, en el Gran Canaria Arena en una vibrante jornada que congregó a casi 200 judokas procedentes de toda España, Noruega y Portugal.

En el plano estrictamente deportivo, los representantes canarios se convirtieron en los grandes triunfadores al liderar, de forma incontestable, el medallero oficial. Los judokas isleños hicieron valer su condición de anfitriones y el notable nivel de su cantera al cosechar un total de 12 medallas, 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce.

El segundo puesto de la clasificación general fue para la selección española, que firmó una destacada actuación con 4 medallas de oro y 1 de bronce. La delegación de Portugal se adjudicó la tercera posición, mientras que el combinado de Madrid finalizó en cuarto lugar. La delegación de Noruega acabó en la quinta plaza.

Gran cosecha de metales con acento isleño

Los cuatro metales de oro con sabor canario fueron conquistados por Valeria Lajo (+78kg) de club Lila, Andrew Mendoza Marrero (-73kg) del club Tama), Alejandro Rojas Arencibia (+100kg) del Club Akari Las Nieves y Antonio Aixel Ramírez Pérez (-100kg) del club Bushican).

El palmarés insular se completó con tres meritorias medallas de plata obtenidas por Aimar Lobato Pérez(+100kg, Akari Las Nieves), Joan Lajo Coalla (-100kg, Tama) y Zaida Rodríguez Santana (+78kg, Tama).

Por su parte, los cuatro bronces que amarraron la primera plaza de Canarias en el medallero general fueron para Aisha Mbengue Ruano (-70kg, Akari Las Nieves), Jacqueline González (-52kg, club Akita), Marta Monzó (-48kg, Akari Las Nieves), Filipo Faccen (-90kg, Bushican) y Samuel Alejandro Castellano Vivas.

Homenaje a una leyenda

Más allá de los resultados, el torneo volvió a rendir un emotivo tributo a la figura de Santiago Ojeda, uno de los referentes históricos más importantes del judo en las islas y en el panorama nacional. La competición sirvió para mantener vivo su legado de sacrificio, entrega y pasión, valores que quedaron demostrados sobre los tatamis del Gran Canaria Arena en los más de cien combates disputados en las categorías masculina (-60, -66, -73, -81, -90, -100 y +100 kilos) y femenina (-48, -52, -57, -63, -70, -78 y +100 kilos).

La 26ª Supercopa de España-Memorial Santiago Ojeda dejó un recuerdo imborrable con una cita deportiva de alto nivel con la que poner de manifiesto la sobresaliente capacidad organizativa del judo en Canarias y reafirmar el excelente estado de salud de este deporte en un evento coorganizado por la Real Federación Española de Judo y D.A. y la Federación Canaria de Judo, con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.