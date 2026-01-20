El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica las normas de una campaña que implica a 250 buques y establece estrictos controles de captura

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha definido las reglas del juego para la próxima campaña de atún rojo en Canarias. Para este 2026, el Gobierno ha establecido una cuota total de 537 toneladas, un volumen de capturas que se repartirá entre un total de 250 buques autorizados para faenar en las islas.

Imagen de archivo

La nueva normativa, que ha visto la luz este martes a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), endurece las condiciones operativas para los pescadores. En este sentido, la resolución precisa que «en 2026 no estarán permitidas las sustituciones de embarcaciones durante la campaña, ni la gestión conjunta», una medida que busca un mayor control individualizado de la flota.

Restricciones en la gestión y reparto de capturas

El Ministerio solo permitirá excepciones en la gestión conjunta cuando se trate de embarcaciones del mismo propietario o de vínculos familiares directos, tales como padres e hijos o hermanos. Asimismo, las comunidades de explotación que operen varios barcos podrán acogerse a esta posibilidad, manteniendo la cohesión en las estructuras empresariales de carácter familiar o cooperativo.

En cuanto a la distribución del recurso, el documento oficial asigna el 90 % de la cuota total mediante un sistema mixto. De esta cantidad, los buques de artes menores podrán aprovechar el 40 %, mientras que los atuneros cañeros dispondrán del 60 % restante. Esta división garantiza que ambos segmentos de la flota canaria mantengan su actividad económica durante el año.

Un impulso para la flota de menor tamaño

La administración ha reservado un 10 % de la cuota para los buques más pequeños, concretamente aquellos que poseen una eslora total inferior a los 12 metros. Este porcentaje se repartirá de forma lineal, asegurando un mínimo de capturas para la pesca artesanal que opera cerca de las costas del archipiélago.

El BOE también lanza una advertencia clara sobre el cumplimiento de los tiempos. Los barcos que capturen algún ejemplar de atún rojo antes de recibir la autorización oficial de gestión conjunta perderán el derecho a participar en dicha modalidad. Este requisito obliga a los patrones a esperar la comunicación formal del Ministerio antes de iniciar sus maniobras.

Calendario de pesca y control de excedentes

La campaña se divide en dos periodos estratégicos para organizar el esfuerzo pesquero. El primero arranca a la media noche del 20 de enero y se extiende hasta el 31 de mayo. El segundo tramo comenzará la noche del 1 de junio y finalizará el 31 de diciembre, cubriendo así prácticamente todo el calendario anual.

Para participar, el Ministerio exige que todos los buques dispongan de un permiso especial de pesca de atún rojo. Además, el MAPA ha activado una cláusula de seguridad: si antes del 28 de febrero la flota supera el 12 % de la cuota asignada, el periodo de pesca olímpica finalizará para dar paso a un sistema de límites individuales por buque.

Finalmente, la normativa contempla sanciones para quienes excedan los límites permitidos. Si tras el cierre de la campaña se confirma una sobrepesca, la administración deducirá la cantidad excedida de la cuota de 2027. Esta medida afectará directamente a los buques cañeros en función de lo que cada unidad o grupo haya capturado por encima de su límite, protegiendo así la sostenibilidad del caladero canario a largo plazo.