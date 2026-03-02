Emergencias advierte de olas de cinco a seis metros que en Lanzarote y Fuerteventura podrían llegar a los siete metros

Canarias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todas las islas. La previsión anuncia viento del noroeste de fuerza 7 (50-61 km/h), marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa, e indica que la mala mar afectará especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste.

Las costas menos expuestas al oleaje son las de orientación este de Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste del resto de las islas, que tendrán un oleaje menos significativo.

El periodo de oleaje es de entre 10 y 12 segundos, con coeficiente de mareas muy alto durante este lunes (94) y martes y el miércoles (99).

Los horarios de las pleamares serán, según localidades: 00.45–01.20 horas y 13.10–13.40 horas el martes día 3; y de 01.20–01.55 horas y 13.45–14.15 horas el jueves día 4.

El Gobierno recuerda que es preciso proteger las viviendas ante la posible invasión de agua de mar y no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Además, aconseja que se evite la pesca en zonas de riesgo y no bañarse en playas apartadas ni con banderas rojas.