Emergencias advierte de olas de cinco a seis metros que en Lanzarote y Fuerteventura podrían llegar a los siete metros
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todas las islas. La previsión anuncia viento del noroeste de fuerza 7 (50-61 km/h), marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa, e indica que la mala mar afectará especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste.
Las costas menos expuestas al oleaje son las de orientación este de Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste del resto de las islas, que tendrán un oleaje menos significativo.
El periodo de oleaje es de entre 10 y 12 segundos, con coeficiente de mareas muy alto durante este lunes (94) y martes y el miércoles (99).
Los horarios de las pleamares serán, según localidades: 00.45–01.20 horas y 13.10–13.40 horas el martes día 3; y de 01.20–01.55 horas y 13.45–14.15 horas el jueves día 4.
El Gobierno recuerda que es preciso proteger las viviendas ante la posible invasión de agua de mar y no situarse en el extremo de muelles o espigones, ni sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
Además, aconseja que se evite la pesca en zonas de riesgo y no bañarse en playas apartadas ni con banderas rojas.