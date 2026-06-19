La Consejería de Transición Ecológica destaca en la IX Mesa de las Energías Renovables el crecimiento del autoconsumo, la simplificación administrativa y las nuevas ayudas para seguir avanzando en la descarbonización

Canarias pide al Estado que no cierre el grifo de la financiación cuando la transición energética «está dando resultados».

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario ha celebrado la IX Mesa de Energías Renovables. Un encuentro de trabajo con representantes del sector para analizar el estado de los principales proyectos energéticos del archipiélago, la ejecución de los fondos europeos y las nuevas medidas destinadas a acelerar la implantación de energías renovables en Canarias.

Mariano Hernández Zapata señaló que “esta está siendo la legislatura más productiva que se recuerda en materia energética en Canarias. Con avances que durante años permanecieron bloqueados y que hoy están permitiendo acelerar la implantación de renovables, el almacenamiento energético y el autoconsumo. Por ello “Canarias no puede pasar de la legislatura más productiva que se recuerda en materia energética a un escenario de incertidumbre por falta de financiación al finalizar los fondos Next Generation. Necesitamos continuidad para culminar la transformación energética que está en marcha».

Además, destacó la evolución de las energías renovables en Canarias, que ya aportan alrededor del 21% del mix eléctrico del archipiélago, así como el crecimiento continuado del autoconsumo, “que se estima en más de un 3% del sistema energético canario, Y continúa aumentando gracias a las distintas líneas de apoyo impulsadas por el Gobierno autonómico”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Matilla, compartió la petición del Gobierno de Canarias con respecto a la extensión de plazos de las subvenciones Next Generation. Señaló que el inicio de estos fondos fue lento y que no se explican que “ahora que el actual Ejecutivo canario está haciendo un esfuerzo en este sprint final, el Estado no ayude a que la conclusión de estas ayudas sea un éxito”.

Asimismo, señaló la preocupación de los promotores por el avance de las Zonas de Aceleración de Renovables y del Reglamento de Agrovoltaica. Aseguran que son herramientas fundamentales para seguir avanzando en la descarbonización de las islas.

Fondo Next Generation

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el balance de ejecución de los fondos Next Generation gestionados por la Consejería. En total, el departamento ha administrado más de 447 millones de euros destinados a programas vinculados a la transición energética. Han permitido tramitar más de 29.000 solicitudes, conceder más de 24.000 ayudas y movilizar cerca de 477 millones de euros de inversión en el archipiélago.

En este sentido, el consejero puso en valor el trabajo realizado para agilizar la gestión de unos fondos que, en muchos casos, se encontraban condicionados por una elevada complejidad administrativa. Asimismo, hizo un llamamiento a los beneficiarios para culminar correctamente los procesos de justificación aún pendientes. Con el objetivo de garantizar el aprovechamiento íntegro de los recursos europeos asignados a Canarias.

La Mesa abordó también las nuevas convocatorias de ayudas para energías renovables que la Consejería pondrá en marcha con financiación FEDER e IDAE. Están destinadas a apoyar proyectos de eficiencia energética, autoconsumo, almacenamiento, digitalización energética y descarbonización en hogares, empresas, comunidades energéticas, ayuntamientos y cabildos.

Durante la sesión también se presentaron los avances en la futura regulación de las explotaciones agrivoltaicas. Una iniciativa pionera que permitirá compatibilizar la actividad agrícola con la producción de energía renovable. Favoreciendo un uso más eficiente del suelo y generando nuevas oportunidades para el sector primario.