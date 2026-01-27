El Foro Cajasiete debate en Fuerteventura el futuro energético de Canarias

Expertos alertan del riesgo de apagones, reclaman más almacenamiento y defienden una transición basada en renovables, hidrógeno y movilidad sostenible.

Programa íntegro del Foro Cajasiete en Fuerteventura.

El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogió hoy una nueva edición del Foro Cajasiete, coorganizado por La Radio Canaria, centrado en analizar los retos del sistema energético canario y las soluciones necesarias para garantizar el suministro y avanzar hacia la soberanía energética. El encuentro estuvo moderado por los periodistas Estíbaliz Pérez y Mayer Trujillo y reunió a responsables institucionales, técnicos y académicos del sector energético.

Los ponentes coincidieron en que el modelo energético del Archipiélago necesita una modernización urgente, con especial atención al almacenamiento, la integración de renovables y la diversificación de fuentes.

Salto de Chira, clave para integrar renovables

El director del proyecto Salto de Chira, Yonay Concepción, destacó que esta infraestructura “ya es un sistema de almacenamiento central para dar garantía al suministro e integrar renovables”, reduciendo los riesgos de apagones en el sistema eléctrico. Subrayó que su función principal es aportar estabilidad y seguridad al suministro.

Concepción avanzó además que se trabaja en la ampliación de Chira-Soria, con el objetivo de poner más megavatios a disposición del sistema eléctrico. “Gran Canaria ha avanzado mucho en ese sentido y pronto queremos alcanzar la soberanía energética”, señaló.

Renovables estancadas y vertidos millonarios

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Matilla, alertó de que Canarias no avanza al ritmo esperado en la implantación de energías limpias. “La penetración de renovables sigue en el 21% desde hace cuatro años, mientras que en la Península se sitúa en el 56%”, explicó.

Matilla puso el foco en los vertidos de energía, es decir, la electricidad renovable que se produce pero que la red no puede absorber. En Canarias alcanzan el 15,7%, lo que se traduce en unos 25 millones de euros anuales en pérdidas para los promotores. “Si seguimos instalando renovables sin resolver esto, aumentarán las pérdidas y las inversiones se irán a otros territorios”, advirtió, insistiendo en que la soberanía energética debe ser una prioridad política.

Apagones y bombeo hidráulico como solución

El decano del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pintor, recordó que los “ceros energéticos” son un problema recurrente en Canarias, especialmente en Tenerife, donde se han producido cinco apagones en los últimos 15 años. “La situación es difícil en todo el Archipiélago”, afirmó.

Pintor defendió el bombeo hidráulico como una de las soluciones más eficaces. “Las centrales hidroeléctricas representan el 95% de la producción mundial de este tipo de energía: tienen una vida útil larga, ofrecen energía de calidad y reducen el riesgo de apagones”. En este sentido, mostró su apoyo a proyectos como Chira-Soria y confirmó que en Tenerife se estudia una iniciativa similar en Güímar.

Hidrógeno verde: no es una varita mágica, pero es necesario

El responsable del proyecto H2Verde de PLOCAN, Alejandro Romero, aseguró que no existe una solución única para el sistema energético canario, pero defendió el hidrógeno verde como un vector estratégico para territorios fragmentados como Canarias. “Ayuda a gestionar la red y a producir biocombustibles”, explicó.

Romero insistió en la necesidad de hablar de soberanía energética, recordando que el precio de los combustibles fósiles no refleja su coste real. “Decir que la gasolina cuesta un euro no es verdad: está subvencionada porque hay que traerla hasta aquí”.

Un sistema energético anticuado y al límite

El catedrático emérito de Ingeniería Mecánica de la ULPGC, Roque Calero Pérez, lanzó una advertencia clara: “El sistema energético de Canarias está anticuado y sufre graves problemas”. Alertó de que vendrán más apagones si no se actúa con rapidez y defendió la sustitución de grupos antiguos por otros más modernos, al menos como respaldo de emergencia.

Entre las posibles soluciones, planteó incluso la idea de un barco central de generación eléctrica para atender caídas graves del sistema, especialmente en islas pequeñas. Además, señaló tres grandes alternativas para aprovechar las renovables: desalación, almacenamiento de agua y producción de hidrógeno, vinculadas también a la movilidad eléctrica. “Energía, agua y movilidad deberían ser los sectores estratégicos prioritarios de Canarias”, afirmó.

Coches de hidrógeno y una hidrogenera pionera en Canarias

El Foro también sirvió para presentar proyectos innovadores en movilidad sostenible. El líder técnico de IR Maxoinversiones, José Otero, explicó el desarrollo de la primera hidrogenera de Canarias, basada en un modelo de multienergía.

El proyecto prevé producir hasta 500 kilos de hidrógeno diarios, lo que permitiría abastecer a toda Fuerteventura, con estaciones previstas en Morro Jable, Puerto del Rosario y Corralejo. La instalación podría estar plenamente operativa en 2027 y no existe, según Otero, un proyecto similar en Europa ni en el mundo.

Durante el Foro se destacaron también las características de los vehículos de hidrógeno, con autonomías de hasta 600 kilómetros. Actualmente se trabaja con modelos como el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai, con un precio estimado del hidrógeno que no debería superar los 10 euros por kilo. El excedente de producción se transformaría en energía eléctrica, reforzando el sistema insular.

El Foro Cajasiete concluyó con un mensaje unánime: Canarias necesita acelerar la transición energética, apostar por el almacenamiento y la innovación tecnológica y garantizar un suministro seguro, sostenible y propio para el futuro del Archipiélago.