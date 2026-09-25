Canarias Play emite este sábado el duelo de Tercera RFEF entre el Real Unión de Tenerife y el Panadería Pulido San Mateo

El encuentro de la cuarta jornada de la categoría se retransmite en directo este sábado a partir de las 10:50 horas

Las plataformas digitales de Radiotelevisión Canaria ofrecen este sábado 26 de septiembre, a partir de las 10:50 horas, la retransmisión en directo del choque entre el Real Unión de Tenerife y el Panadería Pulido San Mateo desde el campo de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife. El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada del grupo canario de la Tercera RFEF, se podrá seguir en abierto a través de Canarias Play, el canal de deportes en YouTube de Televisión Canaria y la página web RTVC.es.

El compromiso supone la tercera emisión de la categoría nacional que ofrece el medio público en el presente curso liguero, tras el aplazamiento de la primera jornada del campeonato, cuya disputa se celebrará en el mes de octubre. Ambos conjuntos afrontan el choque con la necesidad de sumar tres puntos clave para consolidarse en la tabla en esta fase inicial de la competición.

El equipo tinerfeño busca hacerse fuerte en el césped de La Salud ante la visita del cuadro grancanario, un bloque consolidado en la categoría que aspira a estar en los puestos de la zona alta de la clasificación.

El choque se podrá ver en directo en Canarias Play, el canal de deportes de Youtube de RTVC y www.rtvc.es.

Despliegue y cobertura en directo

La emisión arrancará diez minutos antes del pitido inicial, a las 10:50 horas, con la previa del choque. La narración del partido correrá a cargo de Berto Mata, quien estará acompañado en los comentarios técnicos por Jero Santana, exfutbolista y técnico con trayectoria en el fútbol regional canario. La retransmisión se completará con el análisis posterior y las reacciones de los protagonistas una vez finalizado el tiempo reglamentario.