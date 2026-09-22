Los datos se han dado a conocer este martes, 22 de septiembre, con el objetivo de reconocer la importancia de este gesto solidario y homenajear a las personas que hacen posible los trasplantes

Aumenta el registro de donantes de médula ósea en España. Imagen de recurso REDMO

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras, ha incorporado 18.766 nuevos donantes durante los ocho primeros meses de 2026, con una media de 77 nuevas inscripciones al día, y alcanza ya las 532.996 personas registradas en toda España.

En Canarias, durante 2025 se incorporaron 803 nuevos donantes al REDMO. La tasa de donantes de entre 18 y 40 años registrados ese año se situó en 126,5 por cada 100.000 habitantes, dentro del objetivo de rejuvenecer el registro y aumentar las posibilidades de encontrar donantes compatibles.

Los datos se han dado a conocer este martes, 22 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea que se celebró el pasado sábado, una jornada impulsada por la Asociación Internacional de Donantes de Médula Ósea (WMDA) para reconocer la importancia de este gesto solidario y homenajear a las personas que hacen posible los trasplantes.

Campaña UMÉdula

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) registró a 289 personas como posibles donantes de médula ósea durante la tercera campaña solidaria UMÉdula, organizada en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desarrolló en dos jornadas, celebradas el pasado viernes en Tenerife y este domingo en Gran Canaria.

Los puntos de captación, instalados en La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, permitieron acercar a la ciudadanía la posibilidad de incorporarse al REDMO y conocer la importancia de este tipo de donación.

El evento sirvió también para acercar la donación de sangre a los asistentes, sumando 181 donaciones entre ambas jornadas.

Personas que hicieron efectiva la donación

En 2025, según el Ministerio de Sanidad, un total de 486 personas inscritas en el REDMO hicieron efectiva la donación de médula ósea, un 14% más que el año anterior y la cifra más elevada registrada hasta la fecha. Además, el pasado año se incorporaron 24.829 nuevos donantes al registro, unos 68 cada día.

Actualmente, la probabilidad de encontrar un donante voluntario para un nuevo paciente se sitúa en el 90%, mientras que el tiempo medio necesario para completar la búsqueda se ha reducido hasta los 26 días. El rejuvenecimiento del registro también ha avanzado en los últimos años: el 52% de los donantes tiene ahora menos de 40 años, frente al 30% que representaban en 2012, cuando la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea.

3.600 personas al año reciben un trasplante de médula ósea

Cada año, más de 3.600 personas con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas reciben en España un trasplante de médula ósea. Para muchos de estos pacientes, la posibilidad de superar la enfermedad depende de encontrar una persona compatible, ya sea un familiar o un donante voluntario desconocido.

A los donantes de médula se suman 60.897 unidades de sangre de cordón umbilical donadas y almacenadas en bancos públicos españoles. Una parte de estas unidades ha sido caracterizada dentro del Proyecto R2S (Ready 2 Ship) para que puedan estar disponibles rápidamente cuando sean necesarias.

En 2025, el REDMO coordinó la donación de médula ósea para 790 pacientes españoles y 270 pacientes de otros países. También gestionó el envío de 52 unidades de sangre de cordón umbilical, el 75% de ellas destinadas a pacientes internacionales. Gracias a esta actividad, donantes españoles contribuyeron a salvar la vida de pacientes de 29 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y Canadá.

El Ministerio de Sanidad, la ONT y el REDMO han destacado la importancia de mantener el crecimiento del registro, especialmente entre los jóvenes. En este contexto, la nueva Estrategia Nacional de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapias Celulares 2027-2031, actualmente en consulta pública, pretende seguir mejorando el acceso de los pacientes al trasplante y avanzar en las distintas terapias celulares.

Requisitos para donar médula ósea

Pueden registrarse como donantes de médula ósea las personas sanas de entre 18 y 40 años que no padezcan enfermedades transmisibles a un receptor. Una vez inscritas, las personas permanecerán activas en la base de datos hasta cumplir los 60 años.

Este rango de edad tan limitado se debe a la exigente compatibilidad que requieren estos trasplantes, por lo que contar con donantes jóvenes garantiza los mejores resultados clínicos para los pacientes.

Para completar el registro es necesario cumplimentar el formulario que hay en la página web canarias.medulaosea.org y realizar una extracción de sangre para realizar el tipaje HLA, con el que se valora la compatibilidad entre donante y receptor.

Tras cumplimentar el formulario, desde la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Canarias se pondrán en contacto con los usuarios para remitirlos a los centros donde se realiza dicha extracción, disponibles en todas las islas. Una vez realizada la extracción y el tipaje, quedará confirmado como donante en el registro.

Para resolver cualquier duda sobre la donación de médula ósea, se puede contactar directamente con la Coordinación Autonómica de Trasplantes en el teléfono 922951905.