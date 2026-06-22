La UD Las Palmas refuerza su apuesta por la cantera incorporando a varios jóvenes talentos a la dinámica del primer equipo y a la pretemporada

La Cantera vuelve a llamar a la puerta del Primer Equipo / UD Las Palmas

La UD Las Palmas continuará apostando por el talento de su cantera de cara a la temporada 2026/27. Varios futbolistas formados en la estructura amarilla pasarán a formar parte de la dinámica habitual del primer equipo, mientras que otros realizarán la pretemporada a las órdenes del cuerpo técnico como reconocimiento a su progresión y rendimiento durante el último curso

Dinámica de primer equipo

Valentín Pezzolesi (Santa Cruz de Tenerife, 2007) seguirá dando pasos en su crecimiento tras alternar participaciones entre el Juvenil A, Las Palmas Atlético Y Primer Equipo. El lateral derecho afrontará su quinta temporada en la cantera amarilla.

Rafael Cruz (Las Palmas de Gran Canaria, 2009) continuará dando pasos en su formación tras haber estado en dinámica del primer equipo durante el tramo final de la temporada 2025/26. El extremo, que cumplirá su octava temporada en el club, compitió durante el pasado curso en el Juvenil A.

Carlos Navarro (Valencia, 2004) se ha consolidado como uno de los referentes defensivos de Las Palmas Atlético. El central zurdo afrontará su sexta campaña en la entidad tras incorporarse en etapa juvenil. Además, debutó con el primer equipo la temporada pasada en Copa del Rey ante el CD Extremadura, sumando 79 minutos.

Iván Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 2004) verá reforzada su presencia en la dinámica del primer equipo después de una temporada de crecimiento en Las Palmas Atlético. El centrocampista, que encara su undécima temporada, culminó el curso cumpliendo el sueño de debutar en Segunda División en la última jornada de Liga, un reconocimiento a su trabajo y progresión dentro del Club.

Elías Romero (Almería, 2004) formará parte del entorno del primer equipo tras una trayectoria de ocho temporadas en la cantera. Su polivalencia ofensiva le permite actuar tanto como delantero como en posiciones de banda.

Jugadores que realizarán la pretemporada

Jerobe Cáceres (Las Palmas de Gran Canaria, 2003) tendrá la oportunidad de realizar la pretemporada tras más de una década defendiendo la camiseta amarilla. El centrocampista afronta su decimotercera temporada en la cantera.

Víctor Villote (Barcelona, 2004) formará parte del grupo de trabajo veraniego después de completar su primera campaña en la disciplina de Las Palmas Atlético.

Kirian Ramírez (Las Palmas de Gran Canaria, 2004) se suma a la lista de futbolistas que realizarán la pretemporada, continuando así con su proceso en la que será su séptima temporada en la entidad.

Álvaro Killane (Las Palmas de Gran Canaria, 2004) verá recompensada su trayectoria en la cantera con su participación en la preparación estival. El guardameta alcanzará las catorce temporadas en la entidad desde su llegada en categoría benjamín.

Sergio Viera (Santa Cruz de Tenerife, 2005) realizará la pretemporada tras completar una notable evolución desde su incorporación a la cantera amarilla en etapa juvenil, a la que se incorporó en 2021.

Arturo Rodríguez (Barcelona, 2006) también formará parte de los trabajos estivales del primer equipo. El extremo afrontará su cuarta temporada en la estructura formativa del club. Debutó en Primera División en la temporada 2024/25 ante el RCD Espanyol y en la 2025/26 tuvo minutos en Copa del Rey ante el CD Extremadura.

Aimar Domínguez (Las Palmas de Gran Canaria, 2007) completa la relación de jugadores convocados para la pretemporada. El centrocampista del Juvenil A, en el Club desde benjamines, ha sido una de las piezas importantes del conjunto de División de Honor durante el pasado curso.

La presencia de estos futbolistas en los planes del primer equipo supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por la cantera amarilla, una de las señas de identidad de la UD Las Palmas y pieza fundamental en el proyecto de la entidad.