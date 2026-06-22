Mateo Acimovic vestirá la camiseta amarilla las próximas cuatro temporadas, tras el acuerdo de traspaso alcanzado con el NK Olimpija Ljubljana

Mateo Acimovic y la UD Las Palmas unen sus caminos hasta 2030 / UD Las Palmas

El futbolista nacido en Eslovenia, Mateo Acimovic, se convierte en nuevo jugador de la UD Las Palmas, después de que el club amarillo alcanzara un acuerdo con el NK Olimpija Ljubljana para su incorporación.

A sus 18 años, Acimovic es considerado uno de los jóvenes talentos emergentes del fútbol esloveno. Zurdo, con una notable calidad técnica, destaca por su buen golpeo de balón, su eficacia en acciones a balón parado y su capacidad para llegar al gol.

El nuevo jugador amarillo se formó en la cantera del NK Olimpija Ljubljana, donde además se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo, un hito que refleja su precocidad y proyección.

Acimovic es internacional en categorías inferiores con Eslovenia, consolidándose como una de las promesas con mayor proyección de su país.

Con su incorporación, la UD Las Palmas refuerza su apuesta por el talento joven y de futuro, sumando a su plantilla un futbolista con margen de crecimiento y proyección internacional.