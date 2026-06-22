La UD Las Palmas y el central Andrés Rodríguez unen sus caminos hasta el 30 de junio de 2030, tras el acuerdo entre ambas partes

Andrés Rodríguez, nuevo jugador de la UD Las Palmas/ UD Las Palmas

La UD Las Palmas y Andrés Rodríguez Martínez (Lorca, Murcia, 31/5/2002) han alcanzado un acuerdo para la incorporación del defensa a la disciplina amarilla. El jugador, que llega libre a la entidad, vestirá la camiseta de la UD Las Palmas las próximas cuatro temporadas.

Andrés Rodríguez llega a la UD tras consolidarse en las últimas temporadas como uno de los defensores con mayor proyección de la Primera Federación. Jugador diestro, aunque maneja ambas piernas, se desenvuelve en todas las posiciones de la defensa. Rápido, potente y con buen juego aéreo, el nuevo fichaje de la UD Las Palmas se caracteriza por ser agresivo en la defensa individual y muy inteligente tácticamente.

Formado en las categorías inferiores del Villarreal CF, el futbolista murciano completó su etapa de formación en la cantera del submarino. Posteriormente defendió las camisetas del Cartagena B y Racing Murcia, ambos en Tercera Federación, continuando su progresión en el Yeclano Deportivo, con el que logró el ascenso de Segunda Federación a Primera Federación.

Tras su paso por el Yeclano, Andrés Rodríguez militó en el CD Alcoyano y en el CD Teruel, acumulando experiencia en la categoría de bronce del fútbol español y convirtiéndose en un futbolista habitual en los esquemas de sus entrenadores gracias a su regularidad, compromiso y versatilidad.