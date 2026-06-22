La UD Las Palmas y el centrocampista cántabro unen sus caminos hasta el 30 de junio de 2028, con una temporada adicional opcional

Sergio Ruiz regresa a la UD Las Palmas / UD Las Palmas

La UD Las Palmas y Sergio Ruiz Alonso (El Astillero, Cantabria, 16/12/1994) unen sus caminos para las próximas dos temporadas, con opción a una campaña adicional. Sergio Ruiz regresa así a la entidad tras defender la camiseta amarilla durante la temporada 2020/21 y la primera mitad de la 2021/22, periodo en el que disputó 43 encuentros oficiales, anotó cinco goles y repartió seis asistencias, dejando un gran recuerdo entre la afición por su compromiso, despliegue físico y calidad en la medular.

Formado en las categorías inferiores del CD Arenas de Frajanas, Atlético Perines y CD Laredo, el futbolista cántabro dio el salto al fútbol profesional de la mano del Real Racing Club, con el que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2018/19.

En el verano de 2020 se convirtió en jugador del Charlotte FC de la Major League Soccer, club desde el que recaló en la UD Las Palmas, en calidad de cedido. Tras su paso por la entidad amarilla regresó al conjunto estadounidense, con el que disputó 18 encuentros oficiales antes de regresar a España para incorporarse al Granada CF en agosto de 2022.

En el conjunto nazarí ha acumulado cuatro temporadas y más de 130 partidos oficiales, siendo una pieza importante en el ascenso a Primera División logrado en la campaña 2022/23.

Centrocampista de gran recorrido, intensidad y capacidad para abarcar mucho terreno de juego, Sergio Ruiz inicia ahora una nueva etapa en la UD Las Palmas, donde volverá a aportar su experiencia y liderazgo.