El 50 Rallye Ciudad de Telde celebra sus bodas de oro los días 26 y 27 de junio con un recorrido histórico y con récord de participación

Todo sobre el 50 Rallye Ciudad de Telde / Rallye Ciudad de Telde

El Rallye Ciudad de Telde alcanzará en 2026 una fecha histórica. La prueba teldense celebrará su 50 edición los próximos 26 y 27 de junio, consolidándose como una de las competiciones más emblemáticas del automovilismo canario. La organización, asumida por primera vez por DGJ Sport Team en colaboración con Motor Primera Etapa, ha diseñado una edición especial con importantes novedades, un recorrido cargado de tradición y una participación que apunta a cifras récord.

La cita puntuará para el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto, el Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas, el Trofeo de Canarias y los diferentes certámenes de Regularidad Sport.

Un recorrido diseñado para el aniversario

La edición de las bodas de oro contará con un itinerario compuesto por diez tramos cronometrados distribuidos entre dos jornadas de competición. En total, los participantes afrontarán 85,93 kilómetros contra el reloj repartidos en cuatro especiales diferentes.

La principal novedad llegará en la noche del viernes 26 de junio con la celebración de la especial «Ciudad de Telde – 50 Aniversario», un tramo completamente inédito de 2,783 kilómetros situado en la zona de Tara. La prueba arrancará a las 21:30 horas y servirá para establecer la primera clasificación del rally.

La organización ha querido con esta especial conmemorativa rendir homenaje a medio siglo de historia de una competición que forma parte del patrimonio deportivo de Gran Canaria.

El sábado, formato 3×3 con tramos clásicos

La jornada decisiva del sábado 27 de junio recuperará algunos de los escenarios más reconocidos de la historia reciente del rally mediante un formato 3×3.

Los equipos deberán completar tres pasadas por cada uno de los siguientes tramos:

Agüimes – Era del Cardón (8,902 kilómetros).

Los Moriscos – Ojos de Garza (9,630 kilómetros).

Los Picos – Las Vegas (9,184 kilómetros).

La primera sección comenzará a las 08:35 horas con la salida hacia Agüimes – Era del Cardón. Posteriormente se disputarán Los Moriscos – Ojos de Garza a las 09:20 horas y Los Picos – Las Vegas a las 10:00 horas.

El esquema se repetirá en dos ocasiones más durante la jornada, con horarios previstos a las 12:15, 13:00 y 13:40 horas para la segunda pasada, y a las 15:55, 16:40 y 17:20 horas para la tercera y definitiva. Esta última pasada por Los Picos – Las Vegas tendrá además la consideración de TC Plus, otorgando puntos adicionales a los equipos más rápidos.

Regreso al corazón histórico de Telde

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será el regreso de la prueba al casco histórico de la ciudad.

La ceremonia de salida volverá a celebrarse en el barrio de San Juan, mientras que la llegada final y entrega de trofeos tendrá lugar en San Gregorio, dos escenarios profundamente vinculados a la historia del rally.

Por su parte, el parque de asistencia se ubicará en la zona de Alcampo, en La Mareta, un emplazamiento que destaca por su amplitud y facilidad de acceso tanto para equipos como para aficionados.

Récord de inscritos para las bodas de oro

La expectación generada por esta edición especial ha obligado a la organización a ampliar el número máximo de participantes.

Inicialmente se había fijado un límite de 115 equipos, pero la elevada demanda llevó a DGJ Sport Team a habilitar diez plazas adicionales hasta alcanzar los 125 inscritos. De confirmarse la totalidad de las solicitudes, la prueba establecería un nuevo récord de participación en sus cincuenta años de historia.

Además, la organización ha habilitado una lista de espera para cubrir posibles bajas de última hora.

La importante respuesta de los equipos confirma el atractivo de una edición que combina el prestigio histórico del Rallye Ciudad de Telde con la presencia de numerosos trofeos promocionales y campeonatos regionales.

Seguridad y respeto al entorno

El comité organizador ha realizado un llamamiento especial a los aficionados para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

Entre las principales recomendaciones destacan respetar las zonas habilitadas para espectadores, evitar daños al entorno natural, no invadir terrenos colindantes a los tramos, estacionar únicamente en lugares autorizados y abstenerse de realizar fuegos o barbacoas.

La organización insiste en que la colaboración del público será fundamental para mantener los estándares de seguridad y asegurar el éxito de una edición tan significativa.

Una fiesta para cerrar medio siglo de historia

Las celebraciones no concluirán con la llegada del último participante. Una vez finalizada la competición, San Gregorio acogerá una fiesta conmemorativa para poner el broche de oro a las bodas de oro del Rallye Ciudad de Telde.

La programación incluirá actuaciones musicales de los grupos Kilombo Improvisado y Cremita de Coco, además de la sesión del DJ Antony Robert, convirtiendo el centro de Telde en el punto de encuentro de aficionados, equipos y vecinos.

De esta manera, la organización pretende que el 50 Rallye Ciudad de Telde trascienda el ámbito deportivo para convertirse en una auténtica celebración popular de una de las pruebas más importantes de la historia del automovilismo canario.