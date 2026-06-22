La histórica edición del 50 Rallye Ciudad de Telde se disputará los días 26 y 27 de junio con seguimiento a través de Televisión Canaria

Horarios y dónde ver el 50 Rallye Ciudad de Telde / Rallye Ciudad de Telde

El 50 Rallye Ciudad de Telde ya tiene todo preparado para celebrar una edición histórica que conmemorará las bodas de oro de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo canario. La competición, puntuable para el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto, reunirá a más de un centenar de equipos durante los días 26 y 27 de junio en un recorrido compuesto por diez tramos cronometrados y cerca de 86 kilómetros contra el reloj.

El rally arrancará el viernes con una especial inédita

La actividad deportiva comenzará el viernes 26 de junio con la disputa del tramo espectáculo «Ciudad de Telde – 50 Aniversario», una especial inédita diseñada para conmemorar el medio siglo de historia de la prueba.

El recorrido, ubicado en la zona de Tara, contará con una longitud de 2,783 kilómetros y comenzará a las 21:30 horas. Este tramo servirá para establecer la primera clasificación de la competición y marcará el inicio oficial de un fin de semana cargado de emoción para pilotos y aficionados.

19:30: Ceremonia de Salida – Rampa de Salida (San Juan)

21:30: TC1: Ciudad de Telde – 50 Aniversario (2,783 km)

Horarios completos de los tramos del sábado

La jornada decisiva tendrá lugar el sábado 27 de junio con un formato 3×3 que recupera algunos de los recorridos más tradicionales de la prueba teldense.

08:35: TC2: Agüimes – Era del Cardón I (8,902 km)

09:20: TC3: Los Moriscos – Ojos de Garza I (9,630 km)

10:00: TC4: Los Picos – Las Vegas I (9,184 km)

12:15: TC5: Agüimes – Era del Cardón II (8,902 km)

13:00: TC6: Los Moriscos – Ojos de Garza II (9,630 km)

13:40: TC7: Los Picos – Las Vegas II (9,184 km)

15:55: TC8: Agüimes – Era del Cardón III (8,902 km)

16:40: TC9: Los Moriscos – Ojos de Garza III (9,630 km)

17:20: TC10: Los Picos – Las Vegas III (TC Plus) (9,184 km)

La última pasada por Los Picos – Las Vegas tendrá la condición de TC Plus, otorgando puntos extra a los equipos más rápidos del campeonato.

Dónde ver el rally en directo

Los aficionados tendrán varias opciones para seguir el desarrollo de esta edición histórica.

La primera será desplazarse a los diferentes tramos cronometrados habilitados por la organización, respetando siempre las zonas autorizadas para espectadores y las medidas de seguridad establecidas por el comité organizador.

Además, el 50 Rallye Ciudad de Telde contará con cobertura televisiva a través de Televisión Canaria.

San Juan y San Gregorio vuelven a ser protagonistas

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el regreso del rally al corazón histórico de Telde.

La ceremonia de salida volverá a celebrarse en San Juan, mientras que la llegada final y la entrega de trofeos tendrán lugar en San Gregorio, recuperando dos escenarios que forman parte de la tradición de la prueba desde hace décadas.

Por su parte, el parque de asistencia estará situado en la zona de Alcampo, en La Mareta, donde los aficionados podrán seguir de cerca el trabajo de los equipos durante toda la competición.