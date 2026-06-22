El jugador amarillo, Sandro Ramírez, amplía su vinculación con la UD Las Palmas hasta el 30 de junio de 2027

Sandro renueva su vinculación con la UD Las Palmas / UD Las Palmas

La Unión Deportiva Las Palmas y Sandro Ramírez seguirán unidos hasta el verano de 2027, tras el acuerdo alcanzado con la entidad amarilla para una temporada más. El delantero, que tenía contrato hasta 2026, prolonga así su compromiso con el club hasta el 30 de junio de 2027.

Sandro ha defendido la camiseta amarilla en las últimas cuatro temporadas, consolidándose como un jugador importante dentro del proyecto por su capacidad ofensiva, experiencia y rendimiento en distintos tramos de competición.

Este curso, el atacante ha participado en 3 partidos oficiales, anotando 1 gol. La temporada pasada, Sandro disputó 32 partidos, en los que logró 9 goles y 4 asistencias.

En el global de su etapa en la UD Las Palmas, el delantero suma más de 80 partidos oficiales, con más de una quincena de goles, además de numerosas aportaciones ofensivas que reflejan su importancia dentro del proyecto deportivo del club amarillo.