InicioEl Tiempo

El tiempo en Canarias | Más nubes y con algo de lluvia débil en medianías

El Tiempo RTVC
Añade a RTVC en Google

Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 23 de junio

Este martes veremos más nubes y aumentará la probabilidad de que nos puedan dejar algo de lluvia débil, al menos, en medianías de las islas occidentales. En tiempo más soleado en cumbres +2200m así como en las islas más orientales y el Sur de Gran Canaria. Bajarán las temperaturas diurnas, especialmente en cumbres de La Palma y Tenerife, valores 22 – 28ºC en costas. Viento del Norte-Nordeste flojo a moderado, predominando las brisas en las costas Suroeste de las islas más altas. Será del Oeste flojo a moderado en cumbres, más intenso y con intervalos fuertes en El Teide por la tarde. Y en el mar situación tranquila, marejadilla generalizada y olas que no alcanzarán el metro de altura.

Imagen RTVC

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte la cumbre y la capital con algo de lluvia débil. El tiempo más soleado y agradable en la costas Sureste. Viento alisio flojo a moderado.

La Palma: Muchas nubes y con algo de lluvia débil en medianías del Norte y Este por la mañana, y en zonas de interior y del Sur por la tarde. Temperaturas algo más bajas.

La Gomera: Día gris y con algunas precipitaciones débiles por el Norte y parte de la cumbre. Ratos de sol y temperaturas agradables por el Sur, máximas 22 – 27ºC costa.

Tenerife: Abundante nubosidad baja por el Norte y Nordeste con probables lluvias débiles en medianías. Intervalos de evolución en horas centrales y algunas gotas en medianías del Sur. Temperaturas en descenso en medianías y cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte, más compacta a primeras y últimas horas sin descartar unas gotas por la tarde-noche. Cielos poco nubosos en el resto con temperaturas suaves, máximas 22 – 28ºC, y viento del Norte-Nordeste flojo a mod.

Fuerteventura: Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas sin cambios, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

Lanzarote: Muchas nubes a primeras y últimas horas con amplios claros en horas centrales del días. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Norte-Nordeste flojo.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos con amplios claros a primera hora de la tarde. Temperatura máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento flojo del Norte.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Horarios y dónde ver el 50 Rallye Ciudad de Telde

Todo sobre el 50 Rallye Ciudad de Telde

18 empresas visitan el Estadio de Gran Canaria antes de la licitación de su reforma

2.500 personas aspiran a 600 empleos en el Tenerife Cook Music Fest 2026

Sergio Ruiz regresa a la UD Las Palmas

Andrés Rodríguez, nuevo jugador de la UD Las Palmas

NOTICIAS RELACIONADAS