Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 23 de junio

Este martes veremos más nubes y aumentará la probabilidad de que nos puedan dejar algo de lluvia débil, al menos, en medianías de las islas occidentales. En tiempo más soleado en cumbres +2200m así como en las islas más orientales y el Sur de Gran Canaria. Bajarán las temperaturas diurnas, especialmente en cumbres de La Palma y Tenerife, valores 22 – 28ºC en costas. Viento del Norte-Nordeste flojo a moderado, predominando las brisas en las costas Suroeste de las islas más altas. Será del Oeste flojo a moderado en cumbres, más intenso y con intervalos fuertes en El Teide por la tarde. Y en el mar situación tranquila, marejadilla generalizada y olas que no alcanzarán el metro de altura.

Imagen RTVC

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte la cumbre y la capital con algo de lluvia débil. El tiempo más soleado y agradable en la costas Sureste. Viento alisio flojo a moderado.

La Palma: Muchas nubes y con algo de lluvia débil en medianías del Norte y Este por la mañana, y en zonas de interior y del Sur por la tarde. Temperaturas algo más bajas.

La Gomera: Día gris y con algunas precipitaciones débiles por el Norte y parte de la cumbre. Ratos de sol y temperaturas agradables por el Sur, máximas 22 – 27ºC costa.

Tenerife: Abundante nubosidad baja por el Norte y Nordeste con probables lluvias débiles en medianías. Intervalos de evolución en horas centrales y algunas gotas en medianías del Sur. Temperaturas en descenso en medianías y cumbres.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte, más compacta a primeras y últimas horas sin descartar unas gotas por la tarde-noche. Cielos poco nubosos en el resto con temperaturas suaves, máximas 22 – 28ºC, y viento del Norte-Nordeste flojo a mod.

Fuerteventura: Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana. Temperaturas sin cambios, y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

Lanzarote: Muchas nubes a primeras y últimas horas con amplios claros en horas centrales del días. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Norte-Nordeste flojo.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos con amplios claros a primera hora de la tarde. Temperatura máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento flojo del Norte.