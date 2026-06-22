El veterano jugador argentino regresa al Balonmano Gáldar para aportar experiencia, liderazgo y competitividad al proyecto

Emiliano Villaverde regresa al Balonmano Gáldar para la temporada 2026/27 / Balonmano Gáldar

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con una incorporación muy especial: el regreso de Emiliano Villaverde. El primera línea argentino, de 36 años, vuelve a vestir la camiseta galdense para aportar toda su experiencia, liderazgo y capacidad competitiva a un proyecto que sigue creciendo con paso firme.

Villaverde es una figura muy querida dentro de la familia del Balonmano Gáldar. Su trayectoria en el club estuvo marcada por su compromiso, entrega y profesionalidad, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del vestuario durante varias temporadas. Además, fue uno de los principales artífices de la permanencia del conjunto galdense en su primer año en la categoría, desempeñando un papel fundamental tanto dentro como fuera de la pista.

Con el paso de los años, el jugador argentino se consolidó como capitán del equipo, un reconocimiento ganado gracias a su constancia, su ética de trabajo y su capacidad para servir de ejemplo a las generaciones más jóvenes. Su liderazgo natural y su conocimiento del juego le permitieron convertirse en una de las voces más respetadas del vestuario y en un referente para la afición.

A lo largo de su carrera, Emiliano ha destacado por su inteligencia táctica, su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos y su habilidad para interpretar las diferentes situaciones del juego. Cualidades que le han permitido mantenerse como un jugador determinante y altamente competitivo a lo largo de los años.

Regresa un líder para el nuevo curso

Su regreso supone un importante refuerzo para el conjunto dirigido por el cuerpo técnico galdense. La veteranía, experiencia y capacidad de toma de decisiones que aporta Villaverde serán un valor añadido para un equipo que afronta una nueva temporada con ilusión y ambición, buscando seguir consolidando su crecimiento deportivo.

Con esta incorporación, el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria recupera a uno de los jugadores que mejor representan los valores de la entidad. Emiliano Villaverde vuelve a casa para sumar su talento y liderazgo a un proyecto que conoce a la perfección y con el que comparte una historia de esfuerzo, compromiso y éxitos.