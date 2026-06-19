El Rocasa Gran Canaria incorpora a la pivote Irene Botella para reforzar su plantilla y defender el título en la temporada 2026-2027

El Rocasa Gran Canaria apuesta por Irene Botella para reforzar su proyecto / Rocasa Gran Canaria

Para defender el título de campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola durante el curso 2026-2027, el Rocasa Gran Canaria sigue confeccionando la plantilla y lo hace con la incorporación de la jugadora alicantina Irene Botella, quien se compromete con la entidad para las dos próximas temporadas.

Botella es una joven y prometedora pivote de 23 años con una trayectoria ascendente que atesora una gran experiencia, tanto en Liga Iberdrola como en competiciones nacionales e internacionales.

La nueva jugadora del equipo teldense comenzó su andadura en el balonmano a los 8 años en el Elda Prestigio, donde completó todas las etapas de formación.

En la temporada 2021/2022, en su primer año como senior, dio el salto a la élite tras fichar por el Morvedre en la Liga Iberdrola. Posteriormente, disputó las temporadas 2022/2023 y 2023/2024 en el Aula Valladolid, donde logró un subcampeonato de la Copa de la Reina y participó en competición europea.

La campaña 2024/2025 la inició también en el equipo pucelano, pero en diciembre se incorporó al Zonzamas Plus Car Lanzarote para competir en la Liga Oro. Allí firmó una gran segunda mitad de temporada, contribuyendo al campeonato liguero y al ascenso a la Liga Iberdrola.

En la temporada recién finalizada, defendiendo nuevamente los colores del conjuntio lanzaroteño, fue pieza importante en el equipo que consiguió la permanencia en la Liga Iberdrola tras un PlayDown casi perfecto.

Irene Botella: “Vengo a ayudar a lograr los objetivos”

La jugadora eldense se mostró ilusionada ante este nuevo reto y aseguró que “el hecho de que un club como el Rocasa se fijara en mí significa que estoy haciendo bien las cosas. Llegar hasta aquí es dar un paso importante, porque hablamos de uno de los clubes españoles con más historia y prestigio, que siempre inicia cualquier competición con la ambición de pelearla hasta el final. Eso supone un extra de motivación para querer formar parte de este proyecto. Mi objetivo es seguir creciendo como jugadora y como persona y aportar todo mi trabajo y talento para ayudar a conseguir los objetivos”.

Irene Botella se convierte en el cuarto refuerzo del conjunto grancanario de cara a la próxima temporada tras los fichajes de Ana Palomino, Alba Tort y Uxue Morentin.

Con su llegada, el Rocasa Gran Canaria suma talento, ambición y experiencia competitiva a su proyecto deportivo, apostando por una jugadora joven pero ya contrastada en el panorama nacional.