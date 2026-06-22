Manuel Domínguez ha presidido este lunes la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias en ausencia de Clavijo que está de viaje oficial en Argentina

Vídeo RTVC.

El Gobierno de Canarias ha rechazado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tenga la intención de convocar a la comunidad autónoma para valorar la posibilidad de levantar la situación de contingencia migratoria después de un año de traslado de menores migrantes no acompañados, y le ha reclamado «lealtad institucional«.

Así lo ha dicho la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha presidido este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez, en ausencia de Fernando Clavijo que está de viaje oficial en Argentina.

2.700 niños en acogida actualmente

De esta manera, recordó que Canarias acoge en estos momentos a 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, lo supone «triplicar» la capacidad ordinaria del archipiélago, que está fijada en 737 menores.

Nieves Lady Barreto y Manuel Miranda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias este lunes 22 de junio de 2026.

Por ello, Barreto entendió que «no es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca en la islas». Aseguró que «es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las comunidades autónomas, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria».

Finalmente, la consejera ha reclamado al Gobierno de España que tenga «responsabilidad, lealtad institucional y humanidad» en este asunto.