Fernando Clavijo visita Buenos Aires tras su paso por Uruguay con el fin de conocer las necesidades de los 5.300 canarios que residen en el país

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, arranca hoy su agenda oficial en Buenos Aires para apoyar a la comunidad isleña. El jefe del Ejecutivo autonómico visita el país sudamericano tras finalizar sus actos institucionales en Uruguay. Por lo tanto, el mandatario busca consolidar los lazos históricos y evaluar la situación de los emigrantes en el exterior.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El viaje oficial del presidente Clavijo llega a Argentina con un claro objetivo institucional. En este territorio residen actualmente unos 5.300 canarios y sus descendientes directos. Asimismo, la delegación isleña mantendrá varios encuentros de trabajo con representantes de la colectividad.

Por esta razón, el líder nacionalista prioriza el contacto directo con los ciudadanos en el exterior. Cuatro asociaciones locales agrupan a los ciudadanos del archipiélago en el país. En consecuencia, estas entidades mantienen viva la huella cultural y las tradiciones de las islas.

Durante esta jornada, Fernando Clavijo escuchará las principales demandas de la población residente. Su propósito fundamental radica en conocer las condiciones actuales de vida en Buenos Aires. De este modo, el Gobierno adaptará sus políticas de ayuda social y sanitaria.

Nuevas vías de colaboración institucional

El Ejecutivo autonómico planea reforzar los programas de asistencia vigentes de manera inmediata. Actualmente, la crisis económica del país austral afecta a numerosas familias de origen canario. Por eso, Clavijo analizará con los centros locales cómo optimizar los recursos públicos disponibles.

El presidente pretende garantizar una protección eficaz a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno de Canarias incrementará las partidas destinadas a la atención humanitaria. Finalmente, los centros canarios recibirán mayor respaldo logístico para sus actividades anuales.