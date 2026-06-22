Cocinar como proyecto de vida en ‘Como en Casa’

El programa gastronómico ‘Como en Casa’ traerá esta semana a Televisión Canaria, de lunes a viernes a las 19:40 horas, cinco establecimientos de las Islas cuyos profesionales han convertido la cocina en su proyecto de vida

En Televisión Canaria del 22 al 26 de junio el gastronómico vespertino ‘Como en Casa‘, de lunes a viernes a las 19:40 horas, propondrá una nueva ruta por el Archipiélago para revelar historias que se cuentan alrededor de una mesa. Kiko Barroso y Catha González visitarán cinco establecimientos de las Islas para conocer de cerca a los profesionales que han convertido la cocina en su proyecto de vida. Repostería creativa, recetas tradicionales, influencias asturianas y propuestas de autor conforman un recorrido que pone en valor el talento, el emprendimiento y la diversidad gastronómica de Canarias. Cada programa combinará la elaboración de platos emblemáticos con los testimonios de quienes mantienen vivo el vínculo entre territorio, producto y cultura culinaria.

El recorrido comenzará el lunes 24 de junio con una parada en la ‘Cafetería del Doramas’, situada en el emblemático Parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria. El establecimiento, gestionado por D’Vainilla, empresa fundada por la pastelera argentina Natalia Contini, hace once años decidió convertir su pasión por la repostería en un proyecto empresarial que se ha convertido en referente en el Archipiélago.

Especializada en repostería de inspiración americana y tartas decorativas, la marca ha crecido hasta contar con varios puntos de venta en la capital grancanaria. Durante el capítulo, Natalia compartirá su historia de emprendimiento y elaborará un ‘cupcake’ veraniego inspirado en los recuerdos familiares de su infancia, una creación donde técnica, creatividad y emoción se unen en una sola receta.

De los postres a los platos fuertes que se sirven en el ‘Restaurante La Morra’, en la localidad de Las Rosas, municipio de El Rosario, Tenerife. Hasta allí se trasladarán el martes 23 de junio, Kiko y Catha para visitar este negocio familiar nació hace doce años cuando María de la Cruz y su marido, Ricardo, decidieron transformar la antigua casa de la abuela en un pequeño restaurante de cocina tradicional canaria.

Lo que empezó siendo una alternativa laboral en plena crisis económica se ha convertido en un establecimiento reconocido por su cocina casera y distinguido con un ‘Solete’ de la Guía Repsol. María, que se define como «cocinera autodidacta que cocina para su hijo», preparará una ensalada de la casa y una pota en salsa, dos platos que reflejan la esencia de una propuesta basada en el sabor, la sencillez y el producto de cercanía.

De tapeo a cocina tradicional

En el ecuador de la semana, el miércoles 24 toca un salto a Lanzarote donde ‘Como en Casa’ visitará el ‘Enyesque del Archipiélago’, restaurante inaugurado en 2024 por Oriol Fernández y Rosa Rodríguez. Ambos confiesan que la idea era «abrir un pequeño local de tapeo» pero, en apenas dos años, ha terminado convirtiéndose en un amplio espacio dedicado a la cocina tradicional canaria.

Restaurante ‘Enyesque del Archipiélago’, Tías, Lanzarote

«Nuestro secreto creemos que pasa por poner en marcha un proyecto basado en recetas auténticas, sin artificios, y profundamente ligadas al recetario popular de las Islas», consideran ambos. En la cocina estará Juan Hernández, conocido popularmente como Juan ‘El Palmero‘, con más de treinta y cinco años de trayectoria profesional, el hoy respetado cocinero comenzó fregando platos y terminó convirtiendo la cocina en su forma de vida. Elaborará un pulpo estofado y una hamburguesa de cabra estofada, dos platos que representan la apuesta del restaurante por reinterpretar los sabores tradicionales desde el respeto al producto y a la identidad gastronómica canaria.

Tasca de película

El jueves 25 de junio el turno será para una tasca inspirada en la película ‘El Hobbit y El Señor de Los Anillos’ en Geneto, Tenerife. La Tasca ‘La Comarca’ nació hace 13 años en Tenerife impulsada por Guillermo Ordorica y Pedro, dos amigos que coincidieron trabajando en el sector hotelero en una época de dificultades laborales. El proyecto tomó forma a partir de la pasión de Ordorica por la fantasía y el universo de Tolkien, cuya filosofía de convivencia y disfrute gastronómico inspiró la identidad del establecimiento.

Tras unos comienzos complicados en un pequeño local con limitaciones, el negocio dio el salto a unas nuevas instalaciones. Pese a las dificultades, los propietarios lograron consolidar una propuesta basada en una cocina honesta con fuerte influencia asturiana. Ordorica destaca que Tenerife transformó su vida y que «La Comarca refleja la fusión entre mis raíces asturianas y la profunda conexión que tengo con Canarias». Con él, los presentadores de ‘Como en Casa’ elaborarán una ensalada de queso de cabra asado y unos chorizos a la sidra, muy asturianos.

Catha González y Kiko Barroso, presentan ‘Como en Casa’ en Televisión Canaria

El itinerario concluirá el viernes 26 de junio en el sur de Gran Canaria con un arroz meloso de boletus y una sorpresa de nata y fresas de postre. El Restaurante ‘Parque Romántico’ se ha consolidado desde 2019 como una referencia de cocina de autor con influencias mediterráneas y asiáticas. Al frente de los fogones se encuentra Nayra Rufo, chef responsable de una propuesta gastronómica basada en la creatividad y la innovación.

Su vocación nació en el ámbito familiar, inspirada por las recetas y enseñanzas de su madre y de su abuela. La chef defiende que la creatividad culinaria «es fruto del estudio, la formación constante y la observación de las tendencias del sector». Esta filosofía le ha permitido desarrollar una identidad propia que distingue la oferta gastronómica del establecimiento.

Restaurante ‘Parque Romántico’, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria

‘Como en Casa’, de Televisión Canaria, continúa su recorrido por lo mejor de la restauración y la gastronomía en las Islas.