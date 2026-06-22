“Siempre nos quedará París” aborda la importancia de la salud mental a través del testimonio de un paciente y su psiquiatra

El espacio contará por primera vez en el estudio con un paciente de salud mental y su psiquiatra este lunes a las 22:00 horas

‘Siempre nos quedará París‘, dirigido y presentado por Rosa Vidal, dedica su próxima edición a la importancia de visibilizar la salud mental y normalizar la atención especializada, este lunes 22 de junio a las 22:00 horas. El espacio de Inteligencia Emocional La Radio Canaria ofrecerá en esta ocasión una perspectiva inédita al sentar en el estudio, por primera vez, a un paciente con problemas de salud mental y al médico psiquiatra que lo trata.

El espacio contará con la participación del psiquiatra Eduardo Vera, quien aportará una visión rigurosa y cercana sobre las señales que indican cuándo una persona necesita apoyo profesional. Junto a él estará el escultor de vanguardia José Luis León Torres, quien compartirá su testimonio personal tras haber superado una depresión con ansiedad. A lo largo de la conversación, ambos profundizarán en cómo identificar el sufrimiento emocional que requiere ayuda especializada, abordando síntomas que frecuentemente se minimizan o se sobrellevan en silencio, tales como el estrés mantenido, el insomnio, el duelo, la pérdida de ilusión o la sensación de no poder afrontar el día a día.

Con este encuentro, el programa de La Radio Canaria busca reflexionar sobre el papel de la sociedad en la eliminación del estigma que aún rodea a la salud mental. El objetivo principal es recordar que cuidar la mente debe ser un acto de responsabilidad y cuidado personal tan natural como atender cualquier dolencia física. A través de este diálogo con sensibilidad y rigor, el espacio reafirma su compromiso con los temas cotidianos, ofreciendo un entorno donde los oyentes puedan sentirse comprendidos y motivados a pedir ayuda cuando la necesitan.

Reconocimiento en los Premios Arkoiris

«Siempre nos quedará París» recibió el pasado domingo 21 de junio el galardón en la categoría de “Programa de Radio” durante la gala de la V edición de los Premios Arkoiris. Este reconocimiento coincide con la consolidada trayectoria del formato en el Archipiélago. El programa arrancó su emisión en La Radio Canaria en octubre de 2024, después de haber permanecido siete años en la antena de otra emisora posicionándose como líder absoluto en su franja horaria con más de 20.000 oyentes.

El espacio radiofónico presume de una temática «blanca» que huye de los asuntos de estricta actualidad para centrarse de forma atemporal en el crecimiento personal y las relaciones humanas. La propuesta aborda disciplinas como la psicología, la medicina, el sexo o la neurociencia gracias a un amplio equipo de colaboradores expertos que acompaña a Rosa Vidal en cada entrega. Las experiencias de superación de los invitados y una cuidada y sugerente selección musical completan los ingredientes principales de este programa volcado en la Inteligencia Emocional.