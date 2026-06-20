Drag Ácrux se corona en el Gáldar Pride 2026

El artista logra el triunfo en la gala Queen of Queens con un espectáculo inspirado en Elvis Presley y Las Vegas

El Recinto Cultural La Quinta de Gáldar acogió este viernes la gala Queen of Queens del Gáldar Pride 2026. Drag Ácrux ganó la corona del festival tras conquistar al jurado y al público con una arriesgada pirueta aérea.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Drag Ácrux consiguió la máxima puntuación de la noche gracias a su espectáculo. El artista presentó una propuesta carismática con una estética centrada en el juego de Las Vegas. Además, el público enloqueció cuando el ganador realizó una voltereta en el aire.

Inés Hernand y Samantha Ballentines presentaron una gala que arrancó con una obertura muy enérgica. De este modo, la música de ABBA y los colectivos de baile iniciaron el espectáculo por todo lo alto. El ritmo continuó después con la mezcla musical de DJ Pepino Marino.

Los tres finalistas midieron su talento definitivo en un divertido duelo de Lip Sync en directo. En ese momento, los drags interpretaron a la vez una conocida canción de la artista Aitana. Finalmente, el alcalde Teodoro Sosa coronó al nuevo monarca del certamen.

Música urbana y un regreso al pasado televisión

La rapera Ptazeta ofreció una actuación de lujo que encendió los ánimos de todo el recinto de La Quinta. La artista canaria cantó sus temas más populares ante un público totalmente entregado. Asimismo, el escenario recibió el talento de Grimassira Maeva y Drag La Tacones.

Por otra parte, la organización estrenó el formato Noche Pride con una propuesta muy original. El presentador Alonso Caparrós dirigió un juego inspirado en el mítico programa musical de televisión «Furor». Esta iniciativa divirtió a los presentes con pruebas llenas de ritmo.

La velada terminó con la Glitter Party y las mezclas de la conocida DJ Vilu Gontero. De igual importancia fue el despliegue del maquillaje lleno de purpurina entre los asistentes. Así concluyó una jornada festiva de gran nivel creativo.

Espacios seguros contra la violencia sexista

El Ayuntamiento de Gáldar instaló Puntos Violeta en el recinto para garantizar la total seguridad de los asistentes. Esta iniciativa busca la prevención y la sensibilización ante posibles agresiones de carácter machista. Las carpas operan durante las noches principales del evento.

Los profesionales de estos puntos ofrecen información directa y apoyo ante cualquier situación de discriminación. Igualmente, las personas voluntarias coordinan su labor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El servicio funciona desde las ocho de la tarde.

La Concejalía para la Igualdad coordina esta acción con el respaldo económico del Pacto de Estado. Con esto, el municipio promueve unas fiestas totalmente respetuosas y libres de violencia.