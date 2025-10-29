El prófugo se ha entregado voluntariamente en el aeropuerto de Madrid-Barajas y horas más tarde, la Audiencia Nacional lo ha puesto en libertad

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, relacionado con el caso Malaya y que estaba fugado desde 2006, tras entregarse voluntariamente en el aeropuerto de Madrid-Barajas para ponerse a disposición de este tribunal, que le va a juzgar por el llamado caso Saqueo II el 5 de noviembre.

Detienen en Barajas a Carlos Fernández, exedil marbellí acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006. EFE

A el exconcejal de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, acusado en el caso Malaya y fugado desde 2006, se le detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, donde tiene pendiente un juicio por el llamado caso Saqueo II.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la detención del exconcejal, que escapó de la Justicia al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, y cuya extradición a España se denegó por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022 al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

No obstante, el Juzgado Federal 2 de San Juan había aprobado enviarlo a España por el caso Saqueo II, acusado de malversación de caudales públicos y en el que se investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.

Desvío de 70 millones de euros

El caso Saqueo II trata sobre el desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones. Por estos hechos, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales por el caso Saqueo II.

Carlos Fernández escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago pero que regresaba de inmediato si le requeriía la Justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero le expulsó la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.