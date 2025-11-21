RTVC también renueva un año más el convenio de colaboración con la ‘Carrera por la Vida’ para sensibilizar sobre el cáncer de mama

Informa: RTVC

El próximo 30 de noviembre, la Fundación Canaria Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life celebra la vigésima edición de la ‘Carrera por la Vida’. Un evento que busca apoyar a mujeres y hombres afectados por el cáncer de mama. Las inscripciones para participar ya están abiertas y se pueden realizar en el centro comercial Siam Mall.

Un evento que cuenta con el apoyo de Radio Televisión Canaria, que este año renueva su convenio de colaboración con la carrera para sensibilizar sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección precoz.

La presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, ha afirmado que este año «volveremos a llenar las calles del sur de Tenerife» con una gran marea de gente con motivo del «veinte aniversario».

En la edición de 2024, participaron más de 7.000 personas en la carrera, logrando recaudar un total de 109.000 euros para proyectos e iniciativas de ayuda así como a la investigación.