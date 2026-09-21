CD Tenerife B vs CD Estepona Fútbol Senior | J4 Segunda Federación 26-27

CD Tenerife B vs CD Estepona Fútbol Senior. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

CD Tenerife B y CD Estepona Fútbol Senior se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CD Estepona Fútbol Senior | J4 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y CD Estepona Fútbol Senior

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 4ª posición con 6 puntos. En cambio, el Estepona Fútbol Senior ocupa la décima posición. El conjunto andaluz con 4 puntos se encuentra con 2 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y CD Estepona Fútbol Senior

El CD Tenerife B y el CD Estepona Fútbol Senior no se han enfrentado nunca. El equipo canario ha ganado dos se sus tres últimos partidos y ha perdido uno. Por su parte, el equipo andaluz llega ganado uno de sus tres últimos partido, perdido uno y empatado el otro.

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