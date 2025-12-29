CD Tenerife B vs Getafe B | J17 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Getafe B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 4 de enero. Partido correspondiente a la J17 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B y Getafe B se enfrentan este domingo 4 de enero a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 17 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Getafe B | J17 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras ganar por 1-2 al UD Sanse. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Getafe B se encuentra en puestos de ascenso. Y es que con 25 puntos está situado en la quinta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Getafe B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 9ª posición con 23 puntos. En cambio, el Getafe B ocupa la quinta posición. El conjunto madrileño con 25 puntos se encuentra solo con 2 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Getafe B

El CD Tenerife B y Getafe B se han enfrentado dos veces y en las dos ocasiones ha ganado el Getafe B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo ganado solamente uno de sus últimos cinto partidos, habiendo perdido tres y empatado el otro.

