El CD Tenerife Femenino B se mide este domingo al Valencia Féminas CF en el encuentro que se disputará a partir de las 11:00 (hora canaria)

El CD Tenerife Femenino B afronta una exigente salida ante el Valencia Féminas CF / CD Tenerife Femenino

El filial blanquiazul encara esta nueva cita a domicilio tras el último compromiso liguero, en un contexto que ha servido como aprendizaje para un equipo joven que continúa creciendo en una categoría marcada por la exigencia y la igualdad. Las tinerfeñas buscarán ofrecer una buena versión en un escenario complicado ante uno de los rivales llamados a pelear por los puestos altos de la clasificación.

Esta jornada 18 se presenta como una nueva prueba de madurez y competitividad para el CD Tenerife Femenino B, que buscará ofrecer su mejor versión y seguir creciendo en una Primera Federación tan exigente como apasionante.

Declaraciones del entrenador

El técnico Adrián Albéniz destacó la dificultad del choque y el nivel del rival: “Llevábamos tiempo sin conocer la derrota fuera de Tenerife y lo volvimos a encontrar en la anterior jornada. Sabemos del peligro que tiene el Valencia Féminas CF. Es un equipo que maneja muy bien el campo”. Además, recordó el precedente de la primera vuelta: “En el partido de ida, en algunas acciones a balón parado no nos pusieron las cosas fáciles, pero también supimos explotar nuestras virtudes para poder hacerles daño”.

Albéniz señaló las transiciones como uno de los aspectos clave del partido: “El encuentro se va a decidir en las transiciones ofensivas y defensivas. Tenemos que estar preparadas para replegar rápido hacia campo propio y, a partir de ahí, ser veloces para buscar el gol”. El entrenador blanquiazul subrayó también la mentalidad del grupo: “Hemos trabajado bien durante la semana y, a partir de ahí, no sé cuál será el resultado, pero las chicas siempre se van a exigir y a competir al máximo, sin dejar de trabajar en cada partido”.

Declaraciones de Meritxell Martorell

Por su parte, la jugadora Meritxell Martorell reconoció que el último encuentro supuso un punto de inflexión para el equipo: “El partido del fin de semana pasado fue un golpe de realidad para el equipo. Hacía mucho que no perdíamos fuera de casa y nos sirvió para darnos cuenta de lo que es realmente la categoría”.

La futbolista blanquiazul valoró también al próximo rival: “Sabemos que el Valencia Féminas CF es un equipo candidato al ascenso, su campo es complicado y todavía no ha perdido en casa”. En ese sentido, Martorell destacó el trabajo realizado durante la semana: “Hemos trabajado sus puntos fuertes, sobre todo a nivel defensivo, y también nos ha servido para reflexionar sobre lo que necesitamos mejorar como equipo para poder sumar”.