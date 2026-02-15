El CD Tenerife Femenino B supera al CP Cacereño, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, gracias a un tanto de cabeza en un córner de la capitana Andrea Marrero

El CD Tenerife Femenino B saca carácter y supera al CP Cacereño / CD Tenerife Femenino

Ante el Cacereño Femenino, el CD Tenerife Femenino B sumó un triunfo trabajado y de mérito gracias a un remate de cabeza de Andrea Marrero en los últimos minutos del encuentro, tras rematar un córner ejecutado por Lara González que desató la euforia en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez.

El Tenerife Femenino B impone su fuerza

El filial blanquiazul mostró carácter, solidez defensiva y ambición durante todo el encuentro, peleando cada balón y aprovechando sus oportunidades hasta lograr el premio final.

La primera mitad estuvo marcada por la intensidad y la batalla constante en el centro del campo, con pocas ocasiones claras y un juego interrumpido con frecuencia por la dureza del duelo. La acción más destacada fue para el Cacereño, que obligó a intervenir a Ari Álvarez, firme y segura bajo palos para mantener el empate inicial.

El gol decisivo se hace de rogar

Tras el descanso, el partido continuó con un guion similar: disputado, igualado y muy físico. En el minuto 54, el Cacereño volvió a acercarse con un disparo entre los tres palos que exigió concentración a la defensa local. La tensión aumentó con la roja directa a Paula Hernández por una supuesta agresión, sanción protestada por el banquillo local, que provocó la amonestación del técnico Adrián Albéniz.

En los minutos finales, el choque mantuvo su pulso vibrante. Ambos equipos lucharon cada balón con entrega y sin renunciar al ataque. El Cacereño también se quedó con una jugadora menos tras la expulsión de Midori por doble amarilla en el 88’, lo que dio aún más aire al cuadro tinerfeño. Y cuando el reloj marcaba el 90’, Lara González ejecutó un córner medido que Andrea Marrero remató de cabeza para anotar el gol de la victoria, coronando un esfuerzo colectivo y mostrando la efectividad en las jugadas a balón parado de las de Adrián Albéniz.

Un triunfo con gran respaldo blanquiazul

En el encuentro estuvo presente Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, y miembros de la directiva, así como Yerai Martín, entrenador del primer equipo, cuerpo técnico y jugadoras. Un apoyo que el filial sintió desde la grada en una cita importante.