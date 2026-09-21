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La cifra de negocios de la industria creció un 4,9 % en julio en Canarias

RTVC / EFE
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El número de negocios en Canarias creció casi un 5 % más este año con respecto a 2025, convirtiéndose en la séptima comunidad autónoma done más subió

Con el ascenso interanual en el último mes de 2024, la inflación del sector industrial encadena dos meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado 20 meses de tasas negativas

La cifra de negocios de la industria creció un 4,9 % en julio respecto al mismo mes del año anterior en Canarias, séptima comunidad de España donde más subió, superando el aumento que se dio de media en España, del 4,1 %, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez computados los datos de julio, el archipiélago acumuló un incremento del 5,6 % en lo siete primeros meses de 2026 en comparación con un año atrás, de acuerdo al último informe de Índices de Cifras de Negocios en la Industria dado a conocer por dicho organismo.

El INE detalla que el índice de cifra de negocios aumentó respecto a julio de 2025 en 13 comunidades autónomas, no varió en dos y disminuyó en otras dos, anotando las mayores subidas Región de Murcia (15,8 %), Castilla La Mancha (9 %) y Comunidad Valenciana (7,7 %) y registrando los únicos descensos Aragón (-3,3 %) y Comunidad de Madrid (-0,3 %).

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