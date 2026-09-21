El número de negocios en Canarias creció casi un 5 % más este año con respecto a 2025, convirtiéndose en la séptima comunidad autónoma done más subió

La cifra de negocios de la industria creció un 4,9 % en julio respecto al mismo mes del año anterior en Canarias, séptima comunidad de España donde más subió, superando el aumento que se dio de media en España, del 4,1 %, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vez computados los datos de julio, el archipiélago acumuló un incremento del 5,6 % en lo siete primeros meses de 2026 en comparación con un año atrás, de acuerdo al último informe de Índices de Cifras de Negocios en la Industria dado a conocer por dicho organismo.

El INE detalla que el índice de cifra de negocios aumentó respecto a julio de 2025 en 13 comunidades autónomas, no varió en dos y disminuyó en otras dos, anotando las mayores subidas Región de Murcia (15,8 %), Castilla La Mancha (9 %) y Comunidad Valenciana (7,7 %) y registrando los únicos descensos Aragón (-3,3 %) y Comunidad de Madrid (-0,3 %).