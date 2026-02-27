1-3 | El Cisneros La Laguna del cubano Andreu da la sorpresa y elimina a Grupo Herce Soria

El Cisneros La Laguna sorprende a Grupo Herce Soria y avanza a semifinales de la Copa del Rey tras un duelo muy igualado, liderado por Victor Andreu

El Cisneros La Laguna del cubano Andreu da la sorpresa y elimina a Grupo Herce Soria / Cisneros La Laguna

En Valencia, el Cisneros La Laguna dio la sorpresa en los cuartos de final de la Copa del Rey de voleibol al eliminar a Grupo Herce Soria después de un partido igualado y muy disputado en el que una soberbia actuación del receptor cubano Víctor Andreu con 27 puntos lideró al equipo lagunero hacia la victoria.

Soria, que llegaba como la alternativa a Guaguas en la lucha por el título y en una gran dinámica liguera con seis triunfos seguidos y tan solo dos derrotas en el curso, se vio arrollado por el peleón equipo tinerfeño que en semifinales se medirá al ganador del cruce entre el CV Melilla y Léleman Conqueridor.

Primer set

El partido comenzó igualadísimo. Pese al claro favortisimo de Grupo Herce Soria, el equipo tinerfeño no se hizo pequeño, todo lo contrario. El Cisneros La Laguna comenzó mandando en el set, aunque la distancia era mínima ante un equipo soriano que cometía muchos errores, unas imprecisiones que aprovecharon los canarios para distanciarse de dos (7-10).

Alberto Toribio se vio obligado a pedir tiempo muerto para pedir orden a sus jugadores. Tras la vuelta a la pista, Cisneros La Laguna seguía muy enchufado con un Mateusz Frac imperial en los bloqueos, pero Soria comenzó a conectarse, logró empatar (14-14) y se puso por delante por primera vez. Sin embargo, el equipo insular peleó todos los puntos y se llevó el primer set liderado por Víctor Andreu con 8 puntos por 24-26.

Segundo set

El segundo set fue totalmente diferente. El equipo soriano marcó pronto distancias (9-3) y demostró todo el potencial que le ha llevado a ser segundo en la Superliga. Miguel Rivera pidió tiempo muerto con un 16-9 en el marcador para intentar reconducir el juego de su equipo, cuyo rendimiento nada tuvo que ver con el demostrado al inicio del partido con mucho error en ataque.

Pero la reacción del equipo colegial no fue suficiente. El Grupo Herce Soria estaba intratable y fue imposible de parar para el Cisneros La Laguna. Los celestes se llevaron el segundo set por un resultado de 25-17 para igualar el partido con una gran actuación de Omar Hoyos con 8 puntos y Pablo Moreno con 9 puntos.

Tercer set

Moreno siguió a un gran nivel en el inicio del tercer set y le siguió Víctor Lindberg, pero volvieron los errores en el equipo soriano, lo que permitió a los laguneros, con una buena defensa, seguirles de cerca hasta que lograron empatar el set a 12 puntos. Toribio pidió tiempo muerto, pero tras parar el partido Cisneros La Laguna se puso por primera vez por delante (12-14) y volvieron los fallos del Soria.

El cuadro colegial volvió a las buenas sensaciones y Víctor Andreu se reactivó. El técnico de los celestes se vio obligado a agotar sus tiempos muertos, porque Cisneros La Laguna llegó a estar a cuatro puntos de diferencia, pero Soria recortó distancias y se puso otra vez por delante (22-21). Después de unos últimos puntos muy disputados, llegando al 26-26, finalmente se lo llevó La Laguna por 26-28 con un Víctor Andreu que ya acumulaba 19 puntos.

Cuarto set

El cuarto set comenzó a favor de los canarios (2-6) y Toribio pidió tiempo muerto. Soria pareció reaccionar empatando el set en el 15-15 y poniéndose por delante (20-18), pero, tras unos últimos puntos igualados y muy disputados, Cisneros La Laguna dio la primera gran sorpresa de esta Copa.