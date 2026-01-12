El presidente, Fernando Clavijo, celebra las victorias de ambos clubes en la Supercopa de voleibol y destaca su esfuerzo “doblemente meritorio” por competir desde las islas

Clavijo recibe al Guaguas y Heidelberg, campeones de la Supercopa de Voleibol / EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado este lunes el respaldo del Ejecutivo a los clubes Guaguas y Heidelberg Volkswagen, a los que ha recibido tras sus triunfos en la Supercopa masculina y femenina de voleibol, que ha dicho son «una magnífica noticia de principios de año».

Y más aún en la coyuntura política internacional actual, en la que, «con todo lo que está ocurriendo, esas noticias son maravillosas», ha destacado Clavijo tras entrevistarse con las plantillas de ambos equipos.

Compromiso con el deporte canario

El presidente ha confirmado que la comunidad autónoma mantendrá su apoyo financiero a uno y otro para que puedan seguir afrontando los costes añadidos que les suponen competir viajando desde las islas.

Una dificultad que ha recordado el presidente del Guaguas, Juan Ruiz, y que ha dicho comprender Fernando Clavijo, señalando que «es muy difícil siendo canario» tener que enfrentarse a equipos del territorio continental y desplazarse hasta allí una y otra vez para hacerlo. Circunstancia que convierte en «un doble mérito» las victorias de ambos conjuntos, ha apostillado.

Objetivo: seguir ganando

Ni uno ni otro renuncian a mantener sus posiciones de líderes pese a esa desventaja, y, como prueba de ello, el director deportivo del Heidelberg Volkswagen, Mimi Caballero, ha hecho votos por seguir atesorando triunfos. «Esperamos hacer un gran papel y estar dentro de unas semanas por aquí de nuevo», tras disputar la Copa de la Reina, en caso de hacerse con el título.

A las jugadoras del Heidelberg y a los jugadores del Guaguas, Fernando Clavijo ha querido transmitirles el mensaje de que «es un honor y un orgullo estar aquí» para compartir la satisfacción de celebrar sus éxitos. Ha añadido además que, ante la suma de títulos de ambos clubes, «nos estamos acostumbrando» a que sean equipos campeones. «Y eso significa que el deporte canario está muy fuerte».