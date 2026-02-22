Finalizaron este particular «paseo» en el Real Club Náutico, donde se procedió a la entrega de distinciones en el transcurso de un almuerzo

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acogió este Domingo de Piñata la 55 edición del concurso organizado por el Club de Automóviles Antiguos de Tenerife. Más de una treintena de coches recorrieron la ciudad.

Como marca la tradición, los coches se concentraron en las inmediaciones del Parque García Sanabria, y la salida estuvo amenizada por un grupo de música y baile de swing.

El recorrido se centró por la Rambla de Santa Cruz para bajar por la calle San Sebastián hasta la avenida La Salle, cruzar el puente Galcerán hasta seguir por la plaza Weyler, Méndez Núñez y el Reloj de las Flores.

Continuaron por la calle El Pilar, por Villalba Hervás y La Marina, hasta la avenida Francisco La Roche, donde quedaron expuestos.

Finalizaron este particular «paseo» en el Real Club Náutico, donde se procedió a la entrega de distinciones en el transcurso de un almuerzo.

Una treintena de coches participaron en esta edición. Además, tanto los pilotos como los pasajeros fueron vestidos de la época (años 20 y 30) vestimenta coincidente con la época en la que Tenerife vivió la importación de vehículos de Estados Unidos de manera notoria gracias a un particular arancel, que permitió motorizar a los tinerfeños antes incluso de que la Isla estuviera conectada por carreteras.