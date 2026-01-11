Un grupo de vecinos de Santa Cruz de Tenerife pide mayor presencia policial ante los actos vandálicos que se están produciendo en la zona de Divina Pastora

Informa: RTVC.

Un colectivo de vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la rotura de las lunas de sus coches el día de Reyes. Hasta 13 vehículos sufrieron daños generando preocupación y malestar entre la población. La zona de Divina Pastora, al parecer, es la más afectada por estos actos vandálicos.

En este núcleo de la capital tinerfeña, afirman los vecinos, los edificios carecen de garajes y por esta razón tienen que aparcara en la vía pública.

Los afectados piden mayor presencia policial porque aseguran en los últimos años ha aumentado la inseguridad en el barrio.

La Policía Nacional ha detenido al responsable de los daños que ya ha pasado a disposición judicial.

Inseguridad en la calle Juan Rumeu

Algunas de las calles más problemáticas, dicen, son las de Eladio Roca Salazar y Juan Rumeu. En estas vías se han incrementado los actos vandálicos y la venta de sustancias estupefacientes, subrayan.

Los residentes en el núcleo de Divina Pastora piden mayor presencia policial en las calles que garantice la seguridad de la población y de los empresarios.