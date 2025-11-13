Piden más iluminación y más vigilancia, sin embargo, la Policía Local y nacional no tienen denuncias ni constancia de que hayan aumentado los robos en La Salud

Vecinos del barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, denuncian robos en sus coches. Es el día a día de muchos de los vecinos del barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, uno de los más grandes de la isla y donde se calcula que viven más de 10.000 habitantes.

Informa RTVC.



Es un problema, que aseguran «está generando mucha inseguridad» en esta zona residencial de la capital. Los vecinos solicitan «más iluminación y más vigilancia».

La Policía Local y Nacional, sin embargo, no tienen denuncias ni constancia de que hayan aumentado los robos en La Salud.