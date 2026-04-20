Todo preparado para que arranquen las Fiestas de Mayo

Santa Cruz de Tenerife ya calienta motores y este lunes hemos conocido el cartel y el programa de las Fiestas de Mayo en torno a las cruces

Este lunes se ha presentado la programación de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife, donde no faltará ni el concurso de cruces, ni la exposición de flores, plantas y artesanía, y por supuesto tampoco el tradicional baile de magos. Para el día 23 habrá 750 mesas y, como asegura el alcalde, José Manuel Bermúdez, «en el mismo día se van ya a reservar porque el baile de magos, si hay algo que se ha demostrado con el tiempo, es que la participación es brutal».

Pero antes de disfrutar de este amplio abanico de actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por sus fiestas fundacionales, hay algo que no puede faltar y que da el pistoletazo de salida: el pregón.

Este año corre a cargo de la mano de la actriz y guionista Marta González de Vega. La pregonera ha señalado que van a «intentar que sea un pregón emotivo, divertido, porque al fin y al cabo yo soy actriz y guionista de humor».

Y si no se lo quieren perder, la cita es este martes 21, a las 20:20 horas en el Reloj de Flores del Parque García Sanabria.