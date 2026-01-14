Los hospitales de Gran Canaria refuerzan su plantilla médica mientras los sindicatos denuncian que el personal está «quemado»

El repunte en los virus respiratorios colapsa las Urgencias de los hospitales Insular y Doctor Negrín, en Gran Canaria, en los que desde hace semanas se registran picos de 300 pacientes al día, lo que supone un 25% por encima de su capacidad.

Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria.

Ambos centros mantienen activos su planes de contingencia contra el colapso de los servicios de Urgencias, y en el caso del Hospital Negrín esperan poder contar a partir del próximo invierno con 36 boxes más en Urgencias.

Según Ruyman Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, el personal tiene que «estar doblando turnos y esta quemado». Por su parte, Benjamín Hurtado, director médico del Doctor Negrín, indica que han llegado «hasta tener a seis personas por turno de refuerzo por turnos de Urgencias y uno, dos o tres en planta de hospitalización. Ana Castellot Martí, directora médica del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), asegura que se está «reforzando al personal médico de Urgencias, Hospitalización a Domicilio y en planta para agilizar las altas médicas».



