La gripe continúa escalando en Canarias, donde Sanidad ya ha activado el riesgo dos para la población

Los contagios de gripe continúan aumentando en Canarias. El porcentaje de casos se sitúa en 157 por cada 100.000 habitantes y esto ha hecho que la Consejería de Sanidad active el escenario de riesgo dos para la población.

Mascarilla

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha informado de que Canarias continúa en una línea ascendente de casos de gripe. Esta semana se sitúan en una tasa de incidencia de 194.4 casos por 100.000 habitantes, pasado a escenario 2 o de riesgo medio.

Por ello, se eleva la recomendación de uso de mascarilla quirúrgica en cualquier espacio de un centro sanitario y para el personal de ámbitos vulnerables en los centros sociosanitarios. El objetivo es prevenir la transmisión de la enfermedad y reducir el riesgo de contagio sobre todo a la población más vulnerable.

Asimismo, se recuerda la importancia del uso de la mascarilla quirúrgica en espacios compartidos para todas aquellas personas que presenten síntomas gripales y también para aquellas personas con ocupaciones que impliquen un contacto cara a cara extenso con el público.

En este sentido, y teniendo en cuenta que nos encontramos en fechas de reencuentros familiares, que tienen lugar en su mayoría en espacios cerrados, se recuerda a aquellas personas que presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, entre otros, que es recomendable el uso de mascarilla para evitar la transmisión del virus.