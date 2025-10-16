El encuentro estará presidido por Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, con la participación de los alcaldes de los municipios afectados por el volcán

La Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma será este viernes, a las 11:30 horas, escenario de la XIV Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla, convocada a solicitud del Cabildo Insular. La cita llega un año y medio después de la última reunión, en un contexto de nuevos compromisos económicos para la isla.

Cata de lava realizada en el barrio de La Laguna, en La Palma | Gobierno de Canarias

La cumbre estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Participarán también, de forma telemática, representantes de los ministerios de Interior, Transporte y Vivienda, además de otras áreas del Gobierno de España implicadas en la reconstrucción.

En el encuentro estarán presentes el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y los alcaldes de los tres municipios directamente afectados por el volcán Tajogaite: Eloy Martín (El Paso), Javier Llamas (Los Llanos de Aridane) y David Ruiz (Tazacorte).

Reunión previa con el sector agrario

Antes de la Comisión, a las 09:30 horas, Torres y Clavijo mantendrán una reunión con representantes del sector agrario en la sede de Asepalma, con el objetivo de abordar la recuperación del campo palmero tras la erupción.

La convocatoria llega tras el principio de acuerdo alcanzado esta semana entre Fernando Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que contempla la transferencia de 100 millones de euros y una bonificación del 60 % en el IRPF para los residentes palmeros, a través de una proposición de ley o decreto.