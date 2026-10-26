Guterres avisa de que «el espectro de la limpieza ética» comienza a asomar en Cisjordania

Una comisión independiente de Naciones Unidas ha denunciado este lunes que Israel sigue cometiendo «actos de genocidio» en la Franja de Gaza durante el alto el fuego pactado hace un año con las milicias palestinas y, por lo que corresponde a Cisjordania ve claros indicios de ataques selectivos de carácter étnico, entre ellos asesinatos, torturas y abusos sexuales.

Imagen de archivo de un funeral tras un ataque israeli en el hospital de Al Shifa (Gaza), a 25 de octubre de 2026 – Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

En su informe, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado concluye que Israel ha cometido «crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad de exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual en el territorio palestino ocupado», atacando intencionalmente a civiles palestinos «mientras continúa cometiendo genocidio en Gaza».

Mientras en Gaza «las autoridades y fuerzas israelíes continúan cometiendo actos genocidas incluso después del llamado acuerdo de alto el fuego, con la intención de destruir al pueblo palestino, total o parcialmente», Cisjordania está siendo escenario de «asesinatos intencionados» orquestados por Israel.

«La destrucción de viviendas en Cisjordania, combinados con la persistente negación de responsabilidad por parte de Israel, forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponer condiciones de vida que son insoportables», añade el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar.

Duras críticas también a la Autoridad Palestina

Además, el grupo concluye que la tortura, la violencia reproductiva, la violación y otras formas de violencia sexual «forman parte de un ataque más amplio dirigido contra la población civil en Cisjordania» y que la violencia sexual «se ha utilizado con la intención de desplazar, subyugar y desestabilizar al pueblo palestino».

La comisión de la ONU también dedica duras críticas a la Autoridad Palestina, el gobierno palestino en Cisjordania que reconoce la comunidad internacional, a la que acusa directamente de atacar a los palestinos que expresan opiniones disidentes. La comisión avisa de que los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, con muertos y heridos, han reducido cada vez más el espacio cívico.

Denuncia, además, que desde el comienzo de la guerra de Gaza la Autoridad Palestina «no ha llevado a cabo investigaciones efectivas e imparciales sobre los incidentes de asesinatos ni ha garantizado un remedio efectivo, incluida una compensación financiera a las víctimas y sus familiares».

Guterre avisa de la sombra de «la limpieza étnica»

Mientras tanto y desde Egipto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado el momento crítico que atraviesa Cisjordania, escenario durante los últimos meses de una intensificación de los ataques de colonos israelíes a la población palestina con el beneplácito del Ejército en muchas ocasiones.

El secretario general de la ONU ha mostrado su profunda preocupación por la actuación de Israel en la Cisjordania ocupada, donde, según ha denunciado, los asentamientos israelíes continúan expandiéndose, los desalojos no cesan y la población palestina pierde sus tierras.

«Estamos asistiendo a un entorno cada vez más coercitivo, en el que se cierne, de forma cada vez más patente, el espectro de una limpieza étnica«, ha añadido.