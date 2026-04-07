Yassamin Ansari anunció que solicitará un ‘impeachment’ (juicio político) para destituir al secretario de Defensa por ser «cómplice» la guerra «ilegal y devastadora» de Irán

La congresista demócrata Yassamin Ansari ha anunciado este lunes que solicitará un ‘impeachment’ o juicio político para la destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que ha señalado como «cómplice» de la guerra «ilegal y devastadora» emprendida por la Administración de Donald Trump en Irán, donde ya han muerto más de 1.900 personas desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al presidente del país, Donald Trump

Aplicación de la 25ª enmienda

«He solicitado la aplicación de la 25ª Enmienda y estoy presentando artículos de destitución contra Hegseth«, ha afirmado en redes la representante Ansari. La congresista ha acusado a Trump de estar «intensificando una guerra ilegal y devastadora, amenazando con crímenes de guerra masivos y atacando la infraestructura civil en Irán».

En este sentido, la demócrata de la Cámara de Representantes, que ha denunciado que la retórica de las últimas 48 horas del inquilino de la Casa Blanca «ha traspasado todos los límites», ha asegurado que «Pete Hegseth es cómplice» de las acciones militares comandadas por el presidente estadounidense.

Varios intentos previos

Ansari no es la primera congresista demócrata en pedir la destitución del jefe del Pentágono, si bien la también representante Shri Thanedar, que inició la solicitud para un proceso de ‘impeachment’ en diciembre, no ha forzado aún una votación en la Cámara.

A su vez, el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) y otros congresistas han afirmado que los planes para atacar infraestructura civil en Irán constituyen claros crímenes de guerra. Heghseth ha mantenido su apoyo a los planes de Trump de seguir adelante con su ofensiva a pesar de las acusaciones de que el Ejército estadounidense está violando el Derecho Internacional.

Hasta el momento, más de 1.900 personas han muerto a causa de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país de los ayatolás, desde que ambos lanzaron su ofensiva contra Teherán el pasado 28 de febrero, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Media Luna Roja iraní.