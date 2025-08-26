El Consejo de Ministros tiene previsto en esta primera reunión la declaración de zonas afectadas por los incendios forestales y la aprobación del último decreto sobre la distribución de menores migrantes

Reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival. Imagen de Archivo

Este martes tendrá lugar el primer Consejo de Ministros tras el descanso estival que presidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta reunión, está previsto que se apruebe la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.

Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.

Último decreto menores migrantes

Entre otros asuntos, el Consejo de Ministros también aprobará el último decreto para poner en funcionamiento la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida.

El Ejecutivo fijará la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Es el último decreto de cara a aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Otros asuntos de la jornada

Asimismo, antes de la reunión, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Protección Civil, Aagesen iniciará los trabajos y conversaciones para alcanzar el pacto de estado contra la emergencia climática al que aspira Sánchez.

Para hoy también está previsto que comience la ronda de comparecencias de ministros en el Senado para hablar de su gestión durante los incendios, que se inicia con la responsable de Defensa, Margarita Robles. Además, en el Congreso se reúne hoy de manera extraordinaria la Diputación Permanente para decidir sobre las comparecencias pedidas por el PP sobre los incendios, pero también por otros asuntos.