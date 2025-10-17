Cabe recordar que la Concejalía de Playas de Arrecife reabrió este jueves al baño la playa de El Reducto

Declaraciones de: Yonathan de León, Alcalde de Arrecife

Continúa cerrada al baño la playa de El Reducto, en Arrecife, Lanzarote, tras encontrarse muetras contaminantes en sus aguas.

Se trata de aguas procedentes de vertidos de la tubería submarina de la zona de la Punta de El Camello. Por el momento, se está a la espera del informe del área de salud para su posible apertura.

