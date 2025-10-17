ES NOTICIA

Continúa cerrada al baño la playa de El Reducto, en Arrecife

Cabe recordar que la Concejalía de Playas de Arrecife reabrió este jueves al baño la playa de El Reducto

Continúa cerrada al baño la playa de El Reducto, en Arrecife, Lanzarote, tras encontrarse muetras contaminantes en sus aguas.

Se trata de aguas procedentes de vertidos de la tubería submarina de la zona de la Punta de El Camello. Por el momento, se está a la espera del informe del área de salud para su posible apertura.

Cabe recordar que la Concejalía de Playas de Arrecife, en Lanzarote, la reabrió este jueves al baño la playa de El Reducto y levantó todas las restricciones después de que este miércoles tuviera que ser cerrada por la aparición de vertidos fecales por la zona de el Emisario, en la Punta del Camello.

